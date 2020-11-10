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瘋電影／火線情深　嫁給消防員和嫁給軍人一樣偉大

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文／賴賴

▲▼火線情深。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

傳記式的電影，描述消防人員的風險與辛酸，身為消防人員沒有保障的一面，就像軍人妻子一般，要有隨時丈夫就要捐給國家的心理準備，而萬一全身而退則是祖上積德，如果受重傷後無法繼續工作，似乎國家也沒有太多的保障，畢竟生病就是一輩子的債，要努力償還如何能負擔照顧妻小的責任，這是一部像消防人員及家屬致敬的電影。

雖然消防人員都身材精煉，不僅要隨時維持專業訓練，還要不斷充實體能狀態，外表看起來消防人員都有猛男條件，但是工作卻是在火海中與死神搶人命，電影從男主意外受傷之後開始，整年度所承受的治療疼痛難以言喻，而數十次的手術修復，最後康復也不成人形了，消防人員，真的是非常偉大的一項神職。

真實故事特別感人，很高興這是一部好的結局的作品。

片　　名：火線情深
英文片名：Through The Fire
類　　型：劇情
上映日期：2020-11-06
片　　長：01時58分
導　　演：弗雷德里克提里爾(Frédéric Tellier)
演　　員：皮耶尼內(Pierre Niney) 、 安娜伊德穆斯提(Anaïs Demoustier) 、 凡桑侯提耶(Vincent Rottiers)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

法蘭克是巴黎的一名消防員，原本與懷了雙胞胎的妻子住在消防宿舍，過著幸福美滿的家庭生活。然而，法蘭克在一次出勤救火時，為了拯救隊員，自己反而陷入危機。當他在創傷治療中心中醒來時，才知道自己的臉已因強大的火焰而融化變形。面對意外毀容，法蘭克得重拾生活勇氣，揮別內心陰影，與妻子攜手走過生活巨變…

▲▼火線情深。（圖／yahoo）

▲消防員隨時都得有捐軀的風險。

▲▼火線情深。（圖／yahoo）

▲消防猛男隨時都得練得體能精壯。

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