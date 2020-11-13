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瘋電影／聖荷西謀殺案　哪對夫妻沒有見不得人秘密

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文／賴賴

▲▼聖荷西謀殺案。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

「踏血尋梅」翁子光的劇本，令人有信心，果然這次小成本作品，仍然流暢好看，非常有天分的編劇，雖然作品不多，看了他兩部電影都好看，這次單一場景發揮得淋漓盡致，這種劇本非常適合病毒肆虐大環境時期拍攝，不需要負擔太多變換環境大風險，使得工作人員可以盡量控制在相同安全人事中進行，很好看。

電影採直線劇情前進，節奏緊湊，過程中揭發了一項大陰謀，排除過去蒐證式推理，而是劇情推進而自動揭開謎底，就好像沒有一對夫妻沒有祕密一樣，只不過這個祕密攸關人命，而劇情邏輯合理，也帶出離開居住地前往嚮往的自由環境，似乎付出的代價依舊不自由，視覺燈光和演員表現都到位，難得香港有此成熟的作品，很推薦。

三位演員的演技，足以撐起98分鐘，很厲害。

片　　名：聖荷西謀殺案
英文片名：Fatal Visit
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2020-10-30
片　　長：01時28分
導　　演：潘良源
演　　員：鄭秀文(Sammi Cheng) 、 蔡卓妍(Charlene Choi) 、 佟大為
國　　家：香港
語　　言：粵語、國語
發行公司：華映

劇情大綱

故事由女子阿欣（蔡卓妍 飾）為了逃避自己一場失敗的戀情，前往美國探望多年不見的好朋友玲（鄭秀文 飾）展開。玲與丈夫鄧（佟大為 飾）移居聖荷西多年，過著彷彿寧靜無憂的理想生活。

玲因工作在身，讓老公帶著阿欣四處遊玩，而在短短5天的探訪中，阿欣意外發現了這對夫婦在優雅的生活背後，隱藏了真相。3個人心中各自有著不可告人的故事，更重演著多年前一場兇案的軌跡，讓他們衝向你死我亡的結局。異鄉人的美國夢，孤寂與懷疑累積成沉重的代價。

【電影源起】

《聖荷西謀殺案》改編自香港劇作家莊梅岩的同名舞台劇。該劇獲第19屆香港舞台劇獎4大獎項、並曾3度公演，廣受歡迎。電影版本由《踏血尋梅》金獎編劇翁子光改編，潘源良執導。《聖荷西謀殺案》是一部心理懸疑電影，藉聖荷西這個風光旖旎的地方，襯托人性的陰暗，讓觀眾得到巨大的反差和衝擊。

一間湖邊小屋、一對恩愛夫婦，透過生活化的情節、平實的對白展開故事，但美好的表象原來不堪一擊，一位好友的來訪，和諧溫馨的關係，頓生暗湧。玲的酸風醋雨、控制慾與語言殺傷力；阿欣的過份天真卻偏偏戮中這對夫妻的死穴；看似開朗其實壓抑的鄧突然覺得無法再忍耐......電影一方面把人性一層一層地剖開，逐步揭示每一個陰暗的內心；另一方面，電影也道出異鄉人在他鄉如何被孤寂侵蝕，繼而走錯往後每一步、做錯一次又一次的決定，最後付出沉重的代價。

▲▼聖荷西謀殺案。（圖／yahoo）

▲失智的老婦人其實是女主前夫的母親。

▲▼聖荷西謀殺案。（圖／yahoo）

▲找來童年鄰居一起作伴，三人相處融洽。

▲▼聖荷西謀殺案。（圖／yahoo）

▲殺了人的性格其實是不可能完整的，那是殘忍的代價。

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