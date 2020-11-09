瘋電影／浴血劍客　配劍者注定要揮劍殺戮

文／賴賴

瘋言瘋語：

難怪評價如此之高，電影開始六分鐘，導演就展現了高度藝術手法和超強動態攝影武功，讓兩高手對劍不論是氛圍、氣場和近身壓迫，手持攝影的不安感，前所未有的視覺感動，分鏡之細，手動攝影鏡頭拿捏精準，光光前面劍數攝影就很想站起來拍手，太高強了。

再好的藥錯過治療的時間也是徒勞。配劍者，注定要揮劍殺戮。編劇的對白力道十足簡短有力。劍客的武術指導非常認真且用心，僅男主以一擋百的劍術，要在短時間內創造出不同的對戰和動作設計，電影有很長的時間都是在對戰，這種飽滿的武打設計，拍攝非常耗時耗力，在短時間內變化鏡頭又不能讓觀眾彈性疲乏，很精準的整體設計，喜歡動作片的可以多看幾次，這是動作片導演的功課電影，全憑腦力激盪沒有太多成本揮霍的導演實力電影。

電影攝影燈光導演編劇皆屬上乘水準，可惜韓國劍術並沒有傳統文化色彩魅力加持，非常可惜，但也因此藉由最後倒敘皇帝初次對劍客的評價是雖無章法但卻也因此毫無顧慮，這段對話像是對觀眾交代韓國劍術的精髓，所以整個對劍偏向日本武術刀的刀法。結局勝出的劍法超驚喜且充滿意義。這個故事告訴我們，爸爸說的話要聽。後韻很強的好作品。

片 名：浴血劍客

英文片名：The Swordsman

類 型：動作、劇情

上映日期：2020-10-16

片 長：01時40分

導 演：崔在勛

演 員：張赫 、 金賢秀 、 喬塔斯利姆(Joe Taslim) 、 鄭滿植 、 李旼赫

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂

劇情大綱



光海君遭廢位後，朝鮮最棒的劍客泰律（張赫 飾）消聲匿跡。這時，朝鮮內部正處極為混亂的時局，清國皇族（喬．塔斯利姆 飾）提出無理的要求，逼迫朝鮮。



朝鮮百姓們痛苦不堪，清國皇族的手下竟趁機擄走泰律的女兒（金賢秀 飾）要她成為宮女。原本打算遠離塵囂默默度過餘生的劍客泰律，為了拯救女兒而重拾毫無慈悲的劍，追擊帶走女兒的惡徒們……

▲亂世無父母的孩子，只能成為野孩子自求生存。

▲清朝人欺負臨邊小國。

▲皇帝被殺，照顧其女兒成為終生工作。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI