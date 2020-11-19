成立《武則天她媽在欽州》研究工作組　縣政府證實：就是研究她媽

▲廣西靈山縣成立「武則天她媽在欽州」歷史文化研究工作組。（圖／翻攝自微博）



記者王致凱／綜合報導

近日中國大陸社群網路上流傳一張廣西靈山縣人民政府辦公室文件照片，指稱當地政府決定成立《武則天她媽在欽州》歷史文化研究工作組，引發網友們熱烈討論。許多人砲轟地方政府浪費公帑，「實在閒得慌的話，可以辭職回家種地」。

根據澎湃新聞報導，近日在微信、微博等網路平台上流傳一張文件，標題為「靈山縣人民政府辦公室關於成立《武則天她媽在欽州》歷史文化研究工作組的通知」。

通知上稱，為了進一步推動《武則天她媽在欽州》歷史文化研究，挖掘靈山歷史文化遺產，豐富靈山歷史文化底蘊，保護和傳承靈山的歷史文化，經縣人民政府同意後，才決定成立此研究工作組。

靈山縣文化廣電體育旅遊局副局長勞德聯接受採訪時也證實，確實成立了《武則天她媽在欽州》歷史文化研究工作組，目前正在蒐集資料階段，具體完成時間要看工作進度決定。靈山縣政府說，坊間傳聞

消息一出，網友紛紛留言砲轟說，「我也想去成立一個研究工作組，標題就選《靈山線官員她媽在幹嘛？》」、「實在閒得慌的話，可以辭職回家種地」、「奇葩」、「浪費納稅人的錢」、「就別浪費經費了」。

事後，靈山縣政府解釋，該工作組名稱直接沿用當地一個微信公眾號推送的文章標題，內容主要講述「武則天她媽」與廣西欽州市靈山縣武利鎮的歷史淵源。靈山縣坦承，「由於工作不嚴謹，考慮不全面，導致該項工作引起網路熱議，對此我們深表歉意。」目前，該工作組已經更改名稱為武利歷史文化研究工作組。

中共靈山縣委常委、宣傳部部長、副縣長黃春柳19日表示，有關武則天母親與靈山縣武利鎮的傳聞，當地確實掌握有相關史料，《四庫全書》及《嶺外代答》也有相關記載，但缺少相關物證。長期以來，當地的文化工作者對此也有探究，成立研究工作組的初衷是為了對這些歷史進行論證，對於《武則天她媽在欽州》的是與否應該有個說法。