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缺水風暴！金門慈湖魚塭雙鯉湖濕地乾枯裂底　魚屍成乾

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▲金門缺水全民抗旱 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門面臨缺水危機。（圖／記者林名揚翻攝）

記者洪靖宜、林名揚／金門報導

今年的水情吃緊，統計到11月初金門地區降雨量僅約446毫米，自來水廠評估，全島13座湖庫目前蓄水量僅總量的一半而已，水情告急的情況相當嚴峻。受惠於大陸供水的支援，超前部署讓民生用水能夠正常供給，更滿足地區家戶用水不虞匱乏，也因此容易降低了民眾對缺水的警覺性，值此乾旱之際，金門縣長也提出呼籲請鄉親一起來省水抗旱，珍惜大自然有限的水資源。

▲金門缺水全民抗旱 。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲統計到11月初金門地區降雨量僅約446毫米相當不足。（圖／記者林名揚翻攝）

雖然金門有大陸的水源支應，但是水廠仍持續做好自有水源的整備應變，持續強化及改善自有水源，包括各湖庫之整治與改善及調度能力，其中13座湖庫已完成淤積測量，淤積較為嚴重之分別為田浦、金沙水庫及蘭湖等水庫，目前經濟部水利署已核定分年分期計畫，在109至112年預計投入2.2億餘元進行相關湖庫整治及清淤與調度強化工作，其中清淤項目預期可增加庫容約7萬餘噸，同時針對太湖等水位偏低之湖庫，趁這次機會進場清除底泥，以改善原水水質。

▲金門缺水全民抗旱 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門缺水連慈湖魚塭都乾枯。（圖／記者林名揚翻攝）

另在備援備載能力強化部分，水廠爭取中央補助辦理「金東地區湖庫導水管改善工程」，藉由原水輸送管線之建置與連通，強化各湖庫之原水調度能力，同時持續將水源抽送至瓊林、蘭湖及擎天與山西等水庫進行蓄存，提昇地區自有湖庫水源之安全存量與各水庫間之調度與支援能力。

▲金門缺水全民抗旱 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門雙鯉湖濕地也是乾旱一片。（圖／記者林名揚翻攝）

為讓水資源循環永續利用，水廠也致力將地區五座污水廠所放流的水回收進行再利用，希望能讓珍貴的水資源能發揮最大效益。

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