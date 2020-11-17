台中2男竊電「挖礦」比特幣　加重竊盜起訴再賠1940萬電費

▲台中檢方將兩男子依加重竊盜罪嫌起訴，並要求賠償1940萬多元。（圖／路透社）

記者鄧木卿／台中報導

台中市林姓、洪姓兩男子去年間在烏日區租屋經營虛擬貨幣比特幣，由於挖礦需耗用大量電力，林男便以老虎鉗將屋外的台電外箱封印鎖剪斷，再以螺絲起子轉開固定電表外殼的螺絲等作法，造成電力計量失準，「節省」1940多萬元電費，台中地檢署17日偵辦終結，以加重竊盜電能罪嫌起訴，並追繳竊電不法所得1940萬多元。

起訴書指出，31歲的林姓男子前年撿到1張曾姓男子的身分證，去年10月，便以曾男名義在烏日區租屋，並和洪男合作經營虛擬貨幣比特幣礦場，由於「挖礦」必須使用多台電腦，耗費大量電力，為了減少電費支出，林男以老虎鉗將台電外箱封印鎖剪斷，再以螺絲起子轉開固定電表外殼的螺絲，將電度表前比流器接至電表電流絆IL、3L加工折斷，造成電計量失準，順利竊電。

台電人員今年3月會同警方前往搜索，扣得林男、洪男兩人手機、比特幣挖礦機193台、桌上型電腦30台、小型電腦8台、電表等，兩人共挖出比特幣10.4345顆，變賣所得290萬多元。

檢察官表示，林男、洪男竊得電費1970萬餘元，但其中215萬多元因電箱損壞，無法求償，因此除了依加重竊盜電能罪嫌起訴之外，並需賠償台電1940萬餘元的電費。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►案發現場／東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員