手臂比成人手指細！ 竹北巴掌仙子努力長大　父：她越來越漂亮了

▲芊芊誕生時，體重僅有645克，手掌更只有成人的2隻手指大小，經新生兒加護團隊悉心照料生命跡象穩定，平安長大到800公克。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

11月17日為「世界早產兒日」，竹北市東元綜合醫院，近日接生1名巴掌仙子-芊芊，母親懷胎僅27週，就產下連巴掌大小都不到的新生命，體重更只有645公克，手臂比成人手指頭還要細。新生兒加護病房隨即啟動新生兒急救流程，迅速執行正確治療，扶持著她健康長大。

東元綜合醫院兒科部長王昱程表示，芊芊經過初步搶救後，目前在保溫箱內觀察，並努力成長中。出生到現在，經過27天悉心照護，如今已長到800公克。這些極度早產的巴掌仙子出院前需要過五關斬六將，有很多的關卡等待著他們去克服。芊芊也經歷了肺部發育不全，需要從氣管內管給予表面張力素，以及開放性動脈導管引起的心臟衰竭症狀，也經歷細菌感染的敗血症狀。

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▲王昱程表示，早產兒的照護亟需專業完整，且經驗充足的新生兒加護病房團隊協力才能完成。（圖／記者黃孟珍翻攝）

王昱程說，小小的身軀突破了一道道的關卡，勇往直前，展現生命的韌性。雖然不知道前方還有多少的阻礙，但一直眉頭深鎖的爸爸終於在最近會客時能微笑地說「我覺得我的小女兒越來越漂亮了」。醫護團隊細心的照料著芊芊，也不時給予家屬鼓勵。

而11月17日是世界早產兒日，一個讓全世界更多人重視並關懷早產兒的日子；早產兒從一出生就需要積極的加護照顧、跨科跨專業照護、營養照護，甚至到最後的早期療育評估以及復健課程，對孩子跟爸媽都是一大挑戰，藉由這樣的關懷節日，一起為這些已經走過或正在奮鬥中的早產兒家庭加油打氣！

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