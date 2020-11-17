抗日劇「塗髮膠」被官媒罵到停播　劇組正面回應：經得起歷史考據

▲劇中八路軍士兵塗抹大量髮膠、髮蠟。（圖／翻攝微博，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸抗日劇《雷霆戰將》開播兩周惡評如潮，更因劇中「八路軍塗髮膠」被中共官媒《人民日報》點名批評，於16日緊急下架停播。對此，《雷霆戰將》劇組回應，劇組開拍前進行了大量考究，查閱大量歷史資料，劇中的主要劇情都經得起歷史考據。

《雷霆戰將》官方微博16日下午發布一篇文章，表示在創作出席，相關主創人員已經進行了大量的前期調研、走訪了多家資料館和博物館，查閱了大量的歷史資料，查看了很多歷史上真實的照片和實物，「瑕不掩瑜，本劇的主要劇情都經得起歷史考證。」

▼劇中八路軍士兵「叼雪茄」的畫面頻繁出現。



文章也附上數張女兵穿著裙裝的照片，指「女兵穿裙子打鬼子」的話題可能會引起一些異議，但這並不代表這樣的形象是虛無的，「相反，這在歷史上是真真實實客觀存在的，希望廣大觀眾能夠理解，客觀冷靜的看待並認知這一問題。」

▲劇中護理師穿緊身上衣以及裙子。（圖／翻攝 微博、抗日劇《雷霆戰將》）

文章還提及劇中士兵「抽雪茄、喝咖啡」的畫面，強調咖啡在民國時期非常流行常見，雪茄也是一種非常常見的普通消費品，「以往很多影視作品中，也有舊時代下國民黨高層軍官喝洋酒、抽雪茄的鏡頭，並無誇張，也不是從本劇才開始的。」

▼八路軍住在豪華別墅的情節也被認為不符史實。



不過，對於劇中最受批評的「八路軍塗髮膠」，文章內並沒有正式回應，僅表示，「希望我們用新穎的視角，優美的畫面，能把更多的觀眾，尤其是年輕觀眾吸引進來，讓他們重溫那段歷史，認識那段歷史，永遠記住那些血灑疆場的年輕身影。」

《雷霆戰將》15日被中共官媒《人民日報》發文質疑是「以偶像劇套路用在抗日劇」上，劇中八路軍塗髮膠、住豪華別墅的畫面也被特別點名批評，「提醒有關從業人員，在創作中必須堅守文藝創作的原則和責任，特別對革命歷史題材，應當對歷史充滿溫情和敬意，而不能是輕佻和兒戲。」

《人民日報》發文的隔天，《雷霆戰將》便緊急停播下架，但大陸官媒仍持續批評，《北京日報》16日晚間的文章就砲火猛烈，直接在標題指「如此耍帥的抗日劇是在耍觀眾！」