22歲成大生輕生亡！水沒關從房內流到屋外　隔壁同學慘遭嗆傷

▲成大一名學生在其租屋處燒炭尋短，送成大醫院搶救仍不治身亡。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市北區17日驚傳一名22歲的劉姓成大生，在租屋處燒炭輕生，而經緊急搶救後，劉男仍是於上午不幸宣告不治。據了解，劉男燒炭過程造成隔壁大學生被嗆傷，而房東到場後發現，有水從房裡流出，這才發現劉生已經在屋內燒炭。

這起事件生在17日清晨，事發當時消防局接獲報案指稱，有學生在租屋處尋短，但經救護人員趕抵現場後發現，劉男已經當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍是不幸於上午6時許宣告不治。

據了解，劉男幾個月前剛與女友分手，但始終無法走出情關，而學校也對其進行心理、性平輔導，而今天清晨因為劉男燒炭的緣故，導致隔壁大學生遭到嗆傷，而房東到場後發現，劉男的房門上鎖，且地板還有水溢出，嚇得趕緊入內查看，沒想到卻目睹劉男發生憾事。

對此，成大指出，將會召開主管會議，由校長蘇慧貞主持，全校一、二級主管一律與會，研議如何多關心學生、研究人員及教職員。近來台大、成大紛紛傳出學生尋短，顯示如何加強預防尋短事件與師生心理傳康輔導是各校當務之急。

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