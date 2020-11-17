上學校臉書控兒班導「放屁就記小過」　家長亂PO文下場曝

▲鄭姓男子因不滿兒子班導師的管教方式，竟至學校臉書粉專公開指謫該名教師。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

鄭姓男子因不滿兒子國中陳姓班導師的管教方式，竟大膽於該國中臉書社團專頁上，指稱陳師僅因孩子上課放屁及戴口罩做鬼臉，就記一支小過。陳師看見後認為事實遭扭曲，自己名譽受貶損，一狀告上法院。台南地院審結，根據相關事證認定鄭男發表不實言論屬實，行為已構成誹謗，判處他5000元罰金。

▲陳姓老師遭家長「公開指點」後，怒蒐證至法院提告。（圖／取自免費圖庫pexels）

鄭男2019年8月31日晚上，在兒子就讀國中的臉書社團上留言，「希望有責任的老師帶領各位新人…我兒子上課時放屁記一支小過…陳ＯＯ導師，請保重啊」等文字，故意讓大眾看見。陳師發現後，認為自己名譽遭貶損，蒐證完怒向家長提告。

台南地院審理時，鄭男辯稱自己所寫的全都是事實，表示兒子曾因戴口罩做鬼臉被記警告，另外他太太也有接過班導來電，提醒他兒子上課想放屁要先舉手報告老師，放完屁再回來，這一切都讓他覺得相當不合理。

鄭男無奈說道，兒子竟為此被要求寫悔過書，媽媽還有在悔過書上簽名，接著隔天就接到學校寄來兒子被記過的通知單，雖然上方原因是寫「上課搗亂秩序」，但他的記憶點仍認為兒子是因為上課放屁，所以被記小過。

法庭上陳師表示，他確實曾因鄭生上課時戴口罩作鬼臉記1支警告，但這回鄭生被記過主要原因是屢次說謊，給予多次機會仍未改善，且這支小過是國文老師的提案，他只有在獎懲單上核章，後續也有打電話向家長告知記過的原因。

陳師坦言，打給鄭生家長的多通電話中，其中有一通確實有談到放屁問題，因為那個禮拜鄭生經常會在上課放屁，聲音不小，四周的同學也反應有聞到惡臭味道，他撥電話是基於關心孩子的腸胃，「我確實有講到舉手，但不是指放屁前要舉手，是指需要上廁所，可以舉手跟任課老師講」，強調自己知道放屁是生理狀況，不可能要求學生因為在課堂上放屁就要寫悔過書。

法官經勘驗校方的函文後，認為鄭男辯詞與卷附的證據不符，衡量鄭男僅因對陳師不滿，就放任自己偏見，在未經查證前，在網路上發表不實言論，行為顯然已對陳師名譽造成一定程度的貶損，最後依散布文字誹謗罪判處5000元罰金，得易服勞役5日。

►偷偷分享少女秘密！

►東海女大生生死成謎！刑警關鍵疏忽…陳金火又分屍女保險員

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版