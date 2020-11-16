台中「美腿辣警花」起底　清純學生照曝光！175cm模特兒轉考警察

▲從甜美學生變成帥氣女警。（圖／翻攝自臉書／TCPB 局長室）

記者周亭瑋／綜合報導

跟上最近超夯的「改變挑戰（#howmuchhaveyouchangedchallenge）」，台中市警察局局長室也曬出超辣警花照，而女主角楊舒婷再度掀起熱議，175公分的她原本是模特兒，後來為了一圓助人的夢想，轉戰當警察；事實上，外型亮眼的她已多次登上媒體版面，去年5月，她也與同為警察的男友步入禮堂，被封為「警界神鵰俠侶」。

臉書粉專「TCPB 局長室」昨天po出改變挑戰，表示「穿上警察制服後的這些日子，有了什麼改變呢？在不斷面臨各種挑戰的警察工作中，內心成長的幅度，遠比外表快上許多，從青澀漸漸變為成熟，從天真爛漫漸漸變為英姿颯爽。至於這兩張照片是相隔了多久，只能說...女孩的年齡一直是最高機密，我們可不能洩漏國防以外之機密。」

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幽默的文字配上「辣警花」楊舒婷的照片，狂吸近萬讚，廣大網友熱情留言，「以後我娶的老婆，大概要長得像這樣子」、「美麗是永遠不會改變的」、「有IG嗎」、「左邊讓我想犯罪，右邊讓我害怕犯罪」、「左邊的讓我戀愛了」。

▲楊舒婷外型相當甜美。（圖／台中市警局提供）

說到楊舒婷，畢業於台中靜宜大學財經系的她，身高175公分，同時擁有110公分超長美腿，由於從小立志當助人的公務員，所以她捨棄模特兒之路，於2016年考上警察特考，並在2018年1月分發至勤工派出所。

不過，她已名花有主，與任職於第一分局大誠分駐所、身高192公分的劉源昇，在2019年5月完婚，今年3月更誕下一名小女嬰，正式升格成辣媽了。

►舒適無痕，蕾絲浪滿女人味

▼她已經有老公和孩子了。（圖／台中市警局提供）