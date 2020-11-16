改車、改管噪音車「罰鍰擬翻倍」最高罰7200元　夜間還要加重罰

▲噪音車輛「聲音照相」明年一月上路。（圖／環保署提供）



記者賴文萱／台北報導

改車、改管騎士小心了！為改善高噪音車輛擾寧問題、提升居住環境品質，環保署除將在明年1月1日推動「聲音照相」科技執法外，立委也紛紛提案要求環保署提高交通噪音罰鍰1倍到10倍不等，夜間還要加重罰。據了解，環保署評估提案可行，未來若修法通過，屆時罰緩將由現行1800元至3600元，翻倍至3600元至7200元。

立委洪孟楷、羅明才等人先前提案要求環保署修正噪音管制法，將汽機車噪音超標罰鍰大幅提高。環保署空保處處長蔡孟裕表示，立委提案有4、5個，提高罰鍰倍數有1倍至10倍不等，另外，也有立委提出夜間應該加重罰，未來環保署將配合立法院排審法案提出修法版本。

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現行噪音管制法相關罰鍰為1800元以上、3600元以下，若未來修正法案通過，罰鍰擬「翻倍開罰」提高至3600元至7200元。

▲▼環保署強調，違者將罰鍰為1800元以上、3600元以下。（圖／環保署提供）



另外，環保署上月28日已宣布推動「聲音照相」科技執法，35套系統預計在明年1月1日上路，於全台18縣市加入執法。環保署強調，原廠車、原廠特仕車、具高馬力的性能車、與使用認證管改裝的汽機車輛，並不會輕易發生噪音超標狀況，主要還是看駕駛是否有刻意低檔加速等不當操駕行為，與過去的標準相同。

環保署說明，聲音照相系統由判別噪音的麥克風、校正風阻等環境干擾的風速計、紀錄前後三秒周邊環境的魚眼攝影機、與車牌辨識攝影、與控制箱體等設備組成。環檢所所長顏春蘭說，過去既有的手動監測能受民眾信服，即是因為每個環節都經過嚴密調校，新加入的監測系統也會是如此，將有三重認證，一再進行比測以確保系統的準確與公平。

環保署強調，未來由聲音照相系統紀錄到的噪音超標行為，經背景音修正、比對前後三秒確認排除環境干擾、且氣候為無雨、風速小於5m/s者，將以噪音管制法第26條進行開罰，罰鍰為1800元以上、3600元以下，且若從照片中辨認使用非原廠或認證排氣管等違法改裝者，地方環保局將再要求到檢與限期改善。

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