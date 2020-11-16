　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

改車、改管噪音車「罰鍰擬翻倍」最高罰7200元　夜間還要加重罰

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼環保署噪音車輛「聲音照相」擬一月上路。（圖／環保署提供）

▲噪音車輛「聲音照相」明年一月上路。（圖／環保署提供）

記者賴文萱／台北報導

改車、改管騎士小心了！為改善高噪音車輛擾寧問題、提升居住環境品質，環保署除將在明年1月1日推動「聲音照相」科技執法外，立委也紛紛提案要求環保署提高交通噪音罰鍰1倍到10倍不等，夜間還要加重罰。據了解，環保署評估提案可行，未來若修法通過，屆時罰緩將由現行1800元至3600元，翻倍至3600元至7200元。

立委洪孟楷、羅明才等人先前提案要求環保署修正噪音管制法，將汽機車噪音超標罰鍰大幅提高。環保署空保處處長蔡孟裕表示，立委提案有4、5個，提高罰鍰倍數有1倍至10倍不等，另外，也有立委提出夜間應該加重罰，未來環保署將配合立法院排審法案提出修法版本。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現行噪音管制法相關罰鍰為1800元以上、3600元以下，若未來修正法案通過，罰鍰擬「翻倍開罰」提高至3600元至7200元。

▲▼環保署噪音車輛「聲音照相」擬一月上路。（圖／環保署提供）

▲▼環保署強調，違者將罰鍰為1800元以上、3600元以下。（圖／環保署提供）

▲▼環保署噪音車輛「聲音照相」擬一月上路。（圖／環保署提供）

另外，環保署上月28日已宣布推動「聲音照相」科技執法，35套系統預計在明年1月1日上路，於全台18縣市加入執法。環保署強調，原廠車、原廠特仕車、具高馬力的性能車、與使用認證管改裝的汽機車輛，並不會輕易發生噪音超標狀況，主要還是看駕駛是否有刻意低檔加速等不當操駕行為，與過去的標準相同。

環保署說明，聲音照相系統由判別噪音的麥克風、校正風阻等環境干擾的風速計、紀錄前後三秒周邊環境的魚眼攝影機、與車牌辨識攝影、與控制箱體等設備組成。環檢所所長顏春蘭說，過去既有的手動監測能受民眾信服，即是因為每個環節都經過嚴密調校，新加入的監測系統也會是如此，將有三重認證，一再進行比測以確保系統的準確與公平。

環保署強調，未來由聲音照相系統紀錄到的噪音超標行為，經背景音修正、比對前後三秒確認排除環境干擾、且氣候為無雨、風速小於5m/s者，將以噪音管制法第26條進行開罰，罰鍰為1800元以上、3600元以下，且若從照片中辨認使用非原廠或認證排氣管等違法改裝者，地方環保局將再要求到檢與限期改善。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
花園夜市「零食妹」賣一包10元　家庭真實狀況曝光
算命師取名「張茱媞、張姬菇」　超鬧名冊曝光！網笑爛：是多餓
快訊／東南部海域15:19規模5.2地震！最大震度4級
水果一小袋1089、骰子牛600元　士林夜市蕭條…業者慚：自
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南女童夜市賣零食！竟是想賺零用錢　社工與家長懇談勸導

臺博館首部漫畫！「雲豹」走進博物館見一幕傻了⋯奇幻劇情超催淚

台大全球形象影片被網罵翻！「蓋住logo可適用每所學校」　YT已關留言

算命師取名「張茱媞、張姬菇」　超鬧名冊曝光！網笑爛：是多餓啦

「iLove戀愛時光地圖」教大家變成恐怖情人　教育部挨轟非常荒謬

快訊／東南部海域15:19規模5.2地震　最大震度蘭嶼4級

【廣編】「任歲月帶你回家」特展！詩歌老物多元風貌　喚醒台灣人集體記憶

改車、改管噪音車「罰鍰擬翻倍」最高罰7200元　夜間還要加重罰

秋冬專案提早曝光！羅一鈞：「知情人士」有很多　不會追究誰洩露

陳吉仲駁「農委會3.5億廣告大內宣 」　盼外界勿扭曲打擊農產

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

危險！小黑車夜間上國道未開燈　貨車司機「大聲公提醒」秒聽話

小嫻金剛同框「每天都甜蜜蜜」　Selina全家到齊..任爸竟吃醋XD

Ella哽咽謝Selina.Hebe：我愛妳們！　喊話老公「今晚該你好好謝謝我囉>////

超強默契！12隻手戴上黑白手套 靈活跳「手指舞」網：可以看整天

高雄3歲童眼癌復發...恐雙眼全盲　阿嬤扛百萬醫藥費「盼赴日治療」

台南女童夜市賣零食！竟是想賺零用錢　社工與家長懇談勸導

臺博館首部漫畫！「雲豹」走進博物館見一幕傻了⋯奇幻劇情超催淚

台大全球形象影片被網罵翻！「蓋住logo可適用每所學校」　YT已關留言

算命師取名「張茱媞、張姬菇」　超鬧名冊曝光！網笑爛：是多餓啦

「iLove戀愛時光地圖」教大家變成恐怖情人　教育部挨轟非常荒謬

快訊／東南部海域15:19規模5.2地震　最大震度蘭嶼4級

【廣編】「任歲月帶你回家」特展！詩歌老物多元風貌　喚醒台灣人集體記憶

改車、改管噪音車「罰鍰擬翻倍」最高罰7200元　夜間還要加重罰

秋冬專案提早曝光！羅一鈞：「知情人士」有很多　不會追究誰洩露

陳吉仲駁「農委會3.5億廣告大內宣 」　盼外界勿扭曲打擊農產

萌到荷包守不住！轉轉花生三眼怪變裝24款　小7迪士尼新品開賣

肢體語言露玄機！緊張壓力+不自信　專家曝川普一家「選後狀態」

侯友宜談丁怡銘請辭：萊豬的健康疑慮沒消除　才是問題關鍵

質疑川普輸不起美國大選　歐巴馬：他讓美國「分裂」

iPhone 12 mini 高級鏡頭的代價！　iFixit 報告全機拆解結果

台南女童夜市賣零食！竟是想賺零用錢　社工與家長懇談勸導

輕軌續建聯合醫院改動線　仲介：不正對住宅房子更好賣

101層摩天大樓設備故障！　2洗窗工人「50樓直墜37樓」摔出升降台

世上僅存4只的沛納海現身　勞力士機芯、早期塑膠錶圈140萬起標

激進左翼襲擊「挺川遊行」　伊凡卡怒批：沉默的主流媒體夠可恥！

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫

生活熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品

士林夜市烤玉米180元　「招牌寫35」結帳才知被坑

被反鎖！他機靈「叫外送救援」還給小費

2年攻讀碩士「還比大學生弱」！過來人卻推爆

自拍到一半木椅斷了！他下秒認「胖」　網：好誠實

嘉義新娘霸氣「丟冷氣機」...喜嫁大林電器少東

「4生肖」11月後財運大爆棚！

交往11年無性「女友懷孕了」　老實男堅持照娶

拿獎狀做1事　竟遭班導帶頭霸凌

皇家傳承牛肉麵　就像做了一場夢

快訊／台中捷運首班車07：00發出！　今起試營運

今晨16.5度！秋老虎來了將飆33℃　周末2波變天雨更多

更多熱門

相關新聞

綠委批二、三季空汙費率調降圖利業者

綠委批二、三季空汙費率調降圖利業者

行政院日前核定109年至112年空氣汙染防制方案，PM2.5細懸浮微粒全國年平均濃度，要降到每立方公尺15微克，但原本是109年應達成目標，結果延後3年。民進黨立委林淑芬批，環保署根本無心作為，且還「慷人民之慨，圖利業者」。

洪申翰轟環保署補貼方案「搞出一堆燃油機車」

洪申翰轟環保署補貼方案「搞出一堆燃油機車」

綠委批環保署：補貼政策搞出一堆燃油機車

綠委批環保署：補貼政策搞出一堆燃油機車

限塑10年塑膠用量「反增22.8%」

限塑10年塑膠用量「反增22.8%」

體驗綠色旅遊密室逃脫馬上拿「3000綠點」

體驗綠色旅遊密室逃脫馬上拿「3000綠點」

關鍵字：

環保署噪音車

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

外套「只蓋2點」　她大膽穿小內內吃辣泡麵

「反骨男孩」又有成員退出了！

醫高材生全身卡45cm洞穴　待救中死亡遭灌漿封印

好市多推車塞爆！「紅色方盒」堆整車

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

一家四口租房起火！房東怒：玩火全賠

不爽二輪太吵引大亂鬥　19歲騎士遭砍

月薪15萬！女友嫌沒車沒房　他譙：不知足

電視突然巨大黑背亂入！媽媽傻眼

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

遭酸顏值低　張庭12歲女反擊了！

女友遭媽侮辱！　學霸男星怒切割

Ella「真實生產畫面」震撼1.2萬人！　20小時陣痛嘴唇發紫：拿命去換的

在公園設施「嗯嗯啊啊」留下戰利品

更多

最夯影音

更多
ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了

ELLA生勁寶難產「痛到想放棄」　Selina.Hebe陪一旁全哭了
徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

徐藝洋真心話..「你喜歡黃子韜嗎」　兩人連線回應戀愛說：都是妹妹！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

連晨翔突切牛排餵周曉涵「進展太快」　姐姐開撩「我就把你給吃了」...嚇到了！

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

合法「共享女友」他為擬真娃娃清潔 老婆為老公預約！一天最夯接40組

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

吳宗憲和安苡愛被偷拍動怒　氣罵：不怕出去被車撞嗎！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面