快訊／台南轎車「撞斷電桿」！車頭炸裂引擎噴飛　駕駛下落不明

▲台南市佳里區16日凌晨1時許發生一起車禍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南市佳里區16日凌晨1時許發生一起車禍！一輛轎車自撞電桿，而巨大撞擊力道，導致電桿斷裂倒塌，轎車車頭幾乎全毀，甚至造成大停電。警消獲報趕抵現場，卻發現駕駛不見蹤影，目前正積極調閱監視器畫面追查駕駛行蹤，另外台電人員也正積極搶修當中。至於詳細的車禍原因仍有待調查釐清。

▲肇事轎車的車頭整個被撞毀。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼轎車撞擊力道相當大，連電線桿也遭撞斷。（圖／記者林悅翻攝）