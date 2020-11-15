鋼管舞妹尾牙表演！下台遭「多名醉男」架住猛撞…主持人吼：回去

▲鋼管舞辣妹在尾牙表演，下台時遭多名男客架住。（示意圖／PxHere）

圖、文／CTWANT

北部一名辣妹舞者常在尾牙等活動跳鋼管舞，不料她有次到一場尾牙表演，到台下和賓客互動時，突遭多名酒醉男子強行架住，胸部也遭到猛力撞擊，氣得她決定驗傷並向主持人和業者提告。法院審理後認為，女子和客人互動拿到的小費均歸她所有，業者和主持人並未得利，受傷也和2人無直接因果關係，判決鋼管女郎敗訴。

根據判決，原告主張，自己平時靠跳舞維生，她當時到某場尾牙表演鋼管舞，過程中遭多名男子架住，導致全身多處受傷，然而業者卻沒有及時終止表演，活動主持人也未出面維持秩序，後者甚至大吼「回去啊！」等語，要求她返回已失控的現場繼續表演，認為2人應負連帶責任，一共求償50萬元。

針對女方指控，業者和主持人坦承女舞者確實有受傷；前者辯稱，女子並非公司員工，事發當下自己不在場，且她在活動結束後也沒反映相關情形；主持人則表示，原告表演時會下台和觀眾互動，以便賺取小費，拿到的錢也歸她所有，而當天他僅提醒有賓客在叫，她可以自行決定是否到台下，並未強制對方回到現場。

案經法院審理，法官審酌，原告至台下互動拿到的小費均為個人所有，業者及主持人均未從中獲取任何利益，且女舞者所受傷勢，係因現場賓客用頭槌撞擊所致，沒有積極證據顯示她受傷和2名被告有直接因果關係，因此判決鋼管辣妹敗訴。

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