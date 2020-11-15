剛換瓦斯卻有「嘶嘶」聲　凌晨開火煮麵釀氣爆...南機場滿佈碎玻璃

▲南機場夜市凌晨傳氣爆，冷氣室外機被震到掉落地面。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中正區15日凌晨4時許，南機場夜市內一棟住宅5樓突然發生氣爆，強大衝擊力把窗型冷氣震到地面，附近的窗戶玻璃也受衝擊破裂。警消獲報抵達，發現屋內有2男1女受傷，其中一人身上有二度灼傷，所幸3人送醫急救後意識清楚均無生命危險。警消初步了解該戶昨晚才更換瓦斯桶，但疑似漏氣，導致住戶在煮麵時不慎釀成氣爆，確切事發原因有待火調釐清。

▲警消將瓦斯桶從屋內搬出。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，該戶有8名租客，昨日晚間換了2桶新瓦斯，換完後卻傳出「嘶嘶」的瓦斯漏氣聲，於是住戶就先將瓦斯關閉，等天亮後找瓦斯行處理，不料到凌晨時，有不知情的20歲住戶去廚房煮麵，意外引燃外溢瓦斯導致氣爆，巨大爆炸聲伴隨火光從屋內傳出，廚房旁的窗型冷氣及玻璃都被震碎掉落，附近住戶在睡夢中被巨響嚇醒，紛紛拿出手機報警。

▲氣爆衝擊力把玻璃震碎，警消在現場拉起封鎖線釐清事故原因。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報中華路二段309巷內發生氣爆，立即出動6輛消防車、2輛雲梯車及4輛救護車到場，立即疏散5名民眾，所幸火勢及時被住戶拿滅火器撲滅，但屋內有3人遭到燒傷，20歲男子背部、四肢有面積15%的2度燒燙傷，被送往台大醫院急救；56歲女子及58歲男子雙腿也被高溫燙傷，均被送往和平醫院急救，3名傷者治療後無生命危險。警消初判燃燒面積約0.5平方公尺，已在現場拍照採證，將聯絡屋主釐清相關案情及確切起火原因。

▲警消協助傷者送醫，所幸治療後無生命危險。（圖／記者游宗樺翻攝）