　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

剛換瓦斯卻有「嘶嘶」聲　凌晨開火煮麵釀氣爆...南機場滿佈碎玻璃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南機場夜市凌晨傳氣爆，屋內3人燒傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲南機場夜市凌晨傳氣爆，冷氣室外機被震到掉落地面。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市中正區15日凌晨4時許，南機場夜市內一棟住宅5樓突然發生氣爆，強大衝擊力把窗型冷氣震到地面，附近的窗戶玻璃也受衝擊破裂。警消獲報抵達，發現屋內有2男1女受傷，其中一人身上有二度灼傷，所幸3人送醫急救後意識清楚均無生命危險。警消初步了解該戶昨晚才更換瓦斯桶，但疑似漏氣，導致住戶在煮麵時不慎釀成氣爆，確切事發原因有待火調釐清。

▲▼南機場夜市凌晨傳氣爆，屋內3人燒傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲警消將瓦斯桶從屋內搬出。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，該戶有8名租客，昨日晚間換了2桶新瓦斯，換完後卻傳出「嘶嘶」的瓦斯漏氣聲，於是住戶就先將瓦斯關閉，等天亮後找瓦斯行處理，不料到凌晨時，有不知情的20歲住戶去廚房煮麵，意外引燃外溢瓦斯導致氣爆，巨大爆炸聲伴隨火光從屋內傳出，廚房旁的窗型冷氣及玻璃都被震碎掉落，附近住戶在睡夢中被巨響嚇醒，紛紛拿出手機報警。

▲▼南機場夜市凌晨傳氣爆，屋內3人燒傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼南機場夜市凌晨傳氣爆，屋內3人燒傷送醫。（圖／記者游宗樺攝）

▲氣爆衝擊力把玻璃震碎，警消在現場拉起封鎖線釐清事故原因。（圖／記者游宗樺攝）

警消獲報中華路二段309巷內發生氣爆，立即出動6輛消防車、2輛雲梯車及4輛救護車到場，立即疏散5名民眾，所幸火勢及時被住戶拿滅火器撲滅，但屋內有3人遭到燒傷，20歲男子背部、四肢有面積15%的2度燒燙傷，被送往台大醫院急救；56歲女子及58歲男子雙腿也被高溫燙傷，均被送往和平醫院急救，3名傷者治療後無生命危險。警消初判燃燒面積約0.5平方公尺，已在現場拍照採證，將聯絡屋主釐清相關案情及確切起火原因。

▲警消協助傷者送醫，所幸治療後無生命危險。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警消協助傷者送醫，所幸治療後無生命危險。（圖／記者游宗樺翻攝）

►衛生紙1串1元！　東森購物雙11剁手攻略曝

ET快訊
快訊／南機場夜市氣爆！5樓冷氣飛1樓　2男1女受傷
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

剛換瓦斯卻有「嘶嘶」聲　凌晨開火煮麵釀氣爆...南機場滿佈碎玻璃

焊接工遭酒駕撞死！62歲仍拚大夜班養家　醉男殯儀館2度下跪

快訊／台3線「棉被裹屍」凌虐！主嫌仍在逃…4人遭聲押

快訊／盜領一銀8327萬元！外籍嫌服刑期滿　今晚遣送出境

快訊／一條充電線21萬？女店員「打錯發票」快嚇哭　客人找到了

淡大男墜樓受困「木棧道」　手腳骨折、氣胸轉加護病房治療

車停好市多開心採買後傻眼！鈑金燈罩被撞爛　判賠10萬修車費

幹嘛不從後門上？2男公車擂台對戰　他被巴頭反擊...踹下車毒打

快訊／淡江大四生商管大樓墜下「摔進木棧道」受困　手腳嚴重骨折

經商失敗欠債…台南男心情不好竟「放飛自我」！落單女見這幕嚇傻

老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了

新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

滷味店員工車禍傷左手又被開除 她衝馬路長跪求老闆：給我生路

又是一頁詐騙！網購掃地機器人 收到「3輪玩具車」質問後遭封鎖

別再問了！警察最常被問5大金句　遭批只會開單...他：我也有繳稅！

萌柴小手狂壓牽繩「不想回家啦」　眼神超抗拒...網笑：根本戲劇科

畢業學姊分享就讀軍校優缺點！ 吃住不用錢、中途退學要賠百萬

剛換瓦斯卻有「嘶嘶」聲　凌晨開火煮麵釀氣爆...南機場滿佈碎玻璃

焊接工遭酒駕撞死！62歲仍拚大夜班養家　醉男殯儀館2度下跪

快訊／台3線「棉被裹屍」凌虐！主嫌仍在逃…4人遭聲押

快訊／盜領一銀8327萬元！外籍嫌服刑期滿　今晚遣送出境

快訊／一條充電線21萬？女店員「打錯發票」快嚇哭　客人找到了

淡大男墜樓受困「木棧道」　手腳骨折、氣胸轉加護病房治療

車停好市多開心採買後傻眼！鈑金燈罩被撞爛　判賠10萬修車費

幹嘛不從後門上？2男公車擂台對戰　他被巴頭反擊...踹下車毒打

快訊／淡江大四生商管大樓墜下「摔進木棧道」受困　手腳嚴重骨折

經商失敗欠債…台南男心情不好竟「放飛自我」！落單女見這幕嚇傻

台大5天3輕生！淡江生又墜樓　教授提4點：我們的大學需要改變

新手爸媽都在問的孕期前、中、後問題！　懶人包告訴你標準答案

影／搭武漢知音號一秒穿越民國　演員擦身而過整艘船都是舞台

楊聰財／寫給想自殺的你

小心貓狗冬季誤食！火鍋、薑母鴨、麻油雞三大危機

朝聖「台鐵便當節」剩2天！搭上莒光號餐車　7款熱門便當一次吃

不提台灣！譚德塞單獨點名「東南亞國家」讚防疫：請各國跟上腳步

數千川粉上街挺川普！　反對群眾祭「煎餅混戰」圍攻

染疫又遭火燒亡！羅馬尼亞醫院失火　新冠患者10死7命危

從韓劇女主角看秋冬髮型趨勢！秀智自然波浪、趙寶兒黑長髮回歸

替亡父拜飯餐盤「劇烈狂抖」　3巧合弄哭女兒：爸爸一直都在

社會熱門新聞

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

快訊／盜領一銀8327萬元！外籍嫌服刑期滿　今晚遣送出境

62歲焊接工夜班養家　遭酒駕撞死

員林清潔隊「海派哥」　突借百萬輕生亡

充電線21萬？店員打錯發票嚇傻　人找到了

遭「雲林毒皇」多人性虐　女臥底身分曝

悲父想拿回女兒手機　女婿竟要他立借據才點頭

台中騎士凌晨遭撞飛慘死！酒駕男腿軟下跪

快訊／台3線「棉被裹屍」主嫌仍在逃…4人遭聲押

女員工被開除　衝馬路長跪：別開除我

雲林毒皇起底「其實是卒仔」　被抓只會哭

即／淡江大四生商管大樓墜下「摔進木棧道」

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

台大男學生上吊留遺書　交代家人處理筆電

更多熱門

相關新聞

台南洗衣店氣爆瞬間！火光炸裂釀4傷　闆娘嚇傻

台南洗衣店氣爆瞬間！火光炸裂釀4傷　闆娘嚇傻

台南市永康區7日深夜一間自助洗衣店發生氣爆，造成4人受傷。氣爆瞬間畫面事後曝光，只見「碰」一聲巨響後，火光瞬間炸出，嚇壞附近居民。警消獲報趕抵現場，並將傷者送醫，而據調查，店內擺有4支50公斤重的瓦斯鋼瓶，不明原因外洩才導致氣爆。對此，洗衣店老闆娘表示，自己每天都會巡店，但當天並未發現異狀，不知為何會突然發生意外。

台南永康洗衣店疑氣爆起火4人送醫

台南永康洗衣店疑氣爆起火4人送醫

台南自助洗衣店氣爆　消防車塞滿街

台南自助洗衣店氣爆　消防車塞滿街

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

即／台南永康驚傳氣爆！火光、濃煙沖天

花蓮轎車衝檳榔攤！3桶瓦斯噴飛狂冒恐怖白煙

花蓮轎車衝檳榔攤！3桶瓦斯噴飛狂冒恐怖白煙

關鍵字：

南機場夜市氣爆

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

「他趴懸崖邊情緒興奮」　生還妻首次口述被殺細節

超市捕獲野生男神！188身高藏不住

唐治平「暴瘦剩皮包骨」欠債百萬近況曝

搭高鐵途中得知確診　車次曝光！

酒店女友「不接S」男友一試破功　下場慘烈

老狗坐機車腳外露　阿伯舉動超暖

陳建州被PTT酸20年翻身！刷出整排稱讚：有點不自在

宋茜粉絲「忍辱7年」當上anti版主

無差別狠砍7人！　製作｢魔域｣大陸遊戲公司遭玩家血洗

橋上捕獲黑麵團！網驚：撿到極品

繼續完成小鬼心願！KID、TAT開拍《我不是空笑夢》MV

快訊／盜領一銀8327萬元！外籍嫌服刑期滿　今晚遣送出境

馬尾妹「脖子纏蛇」搭北捷！他直擊嚇壞

62歲焊接工夜班養家　遭酒駕撞死

媽媽在滑手機！　嬰兒游泳溺水「掙扎3分鐘」家長索賠645萬

更多

最夯影音

更多
老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了

老蕭搭訕路人「我是蕭敬騰」他一臉驚！！　超八卦「問戀情」：你們到幾壘了
新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

新北市警犬隊「耶誕城出任務」！　蹭地討摸秒回神：對齁我在值勤

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

女騎士騎車擦撞千萬超跑！她嚇腿軟...車主霸氣回：不用賠

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

小A辣赴泰國「變性手術」全紀錄　下半身插滿管子全血塊痛到哀號

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

全聯先生遇「萬里蟹」「高接梨」狂卡詞　Lulu拿起大字報即興RAP：你是遠視嗎XD

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城雙11開跑！

寵物雲商城雙11開跑！

全館通通免運！11/10晚上6時起還有毛孩好物買一送一！快把握機會搶便宜！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面