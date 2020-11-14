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走進熟女家！水管工直闖臥室「爽聞內褲」齁不住　慘被抓包畫面曝

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▲該名女子在搬家入住之前，深怕遭小偷，就在臥室裝設監視錄影機。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國西約克郡韋克菲爾德一名50歲婦女住進單臥公寓，發現浴室漏水，隨後找來水管工人前來修理。只不過，如今監視器畫面曝光，該名工人無視「勿入臥室」的事前警告，先是在她的床邊徘迴，最後打開抽屜櫃子，拿起她的內褲猛聞，該名女子氣得報警。

綜合太陽報、每日郵報等外媒報導，該名女子獨自一人住租屋處，但也因為深怕屋子遭到小偷闖入偷竊，就在臥室裝設監視錄影機。面對住處浴室發生漏水等狀況，她打電話給房東，房東最終安排一名水管工人在10月28日前來維修。沒想到，臥室內的攝影機卻拍到令人不適的畫面。

當日女住戶在出門前，特地提醒對方不要進入臥室，隨後駕車外出，但就在離開家20分鐘不到，她手機就跳出臥室有動靜的通知。畫面顯示，該名工人在修理浴室之前，直接進入臥房，伸手翻找床底、抽屜櫃子等，還拿出她的內褲猛聞，整個過程至少持續1分鐘以上。

女住戶當下氣得報警，現在怕得不敢在房間睡覺，覺得對方的行為很噁心。警方先以竊盜罪嫌逮捕該名工人，但因為此案並沒有物品遭竊，而男子並未有明確犯罪行為，最終被無罪釋放。

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