龍華科大審視危安死角　增設照明、監視器強化校園安全

▲龍華科大審視危安死角，校長葛自祥召開109學年度第一學期強化校園安全工作會議。（圖／龍華科大提供）

記者崔至雲／台北報導

長榮大學日前發生外籍女大生遇害事件，造成社會高度重視。龍華科技大學為強化校園安全檢核機制，防範危安事件肇生，日前由校長葛自祥及行政副校長林如貞親自召開109學年度第一學期強化校園安全工作會議，並邀請龜山分局長蕭欽杰分等主管與會，就如何強化校安防護網絡，提升師生安全意識，期能發揮學校、警方及社區聯防功能，落實各項校安應變措施，共同維護校園整體安全。



葛自祥指出，學校相關單位目前已針對校內安全危安因素完成初步的檢視，除增設道路照明設備或監視器等硬體設施外，亦編組校安、警衛人員及勞作教育同學擴大校園安全巡邏區域，以消弭危安死角。他呼籲將「破窗效應」運用在校園安全管理中，藉由事先攔阻來降低後續釀災的風險，持續加強全體師生安全意識及被害預防觀念宣導，強化學生意外事件臨機應變能力與緊急求助技巧，塑造校園安全文化。



另外，校外安全的部分，葛自祥則協請龜山警方於夜間10-12時之間，針對校外周遭巡邏熱點及學校附近路、巷沿線區域，加強巡邏密度，提高見警率，以維護夜歸學生安全。



蕭欽杰指出，近來社會新興犯罪手法層出不窮，龜山地區因人口大幅增加，交通意外亦有上升趨勢。而龍華科大位處轄區，師生人數達一萬餘人，且周邊學校、工業區及商家市集林立，是龜山分局的治安防範及交通執法的重點區域之一。期盼透過警方主動協助學校實施校園安全檢測，並全力配合學校需求檢討增加校園周邊巡邏熱點，擴大便利商店服務範圍，以及提升學校附近鄰里照明、監視器設置密度，與學校合作建構校園安全防護網絡，減少治安死角，共同戮力確保學校師生安全。

另外，龍華科大指出，目前已請校安中心繪製校園安全地圖將校園及周遭各項危險熱點、危安因素標列於地圖公告學校網頁提醒師生注意，並蒐集當前社會熱門時事案例、危險路段公告、打工求職安全宣導、租屋安全及防溺宣導等資訊，製作校園安全E週報發送給師生，提供龍華師生最即時的防護與輔導措施，完善校園整體安全維護。

