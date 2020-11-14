陸前工信部長：中國已走出人口紅利期　二胎化沒帶來生育高峰

▲大陸人口年齡結構正經歷改變，對經濟發展帶來影響。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國政協經濟委員會副主任、工信部前部長苗圩14日表示，中國已走出人口紅利期，全面二胎化政策也沒有引起生育高峰，由此帶來的經濟、人口、與就業等一系列問題值得高度重視。

苗圩在第十一屆財新峰會上指出，中國近年已走出人口紅利期，老齡化問題日益凸顯，從數據上看，現階段中國出生人口趨勢性下滑，人口年齡結構已經從2010年青少年佔16.6%，勞動力年齡人口佔74.5%，老年人佔8.9%的正態分佈結構，發展到2019年勞動力佔比減少到70.7%，老年人人口佔12.6%。

苗圩提到，中國老年人口的比重在不斷上升，2019年60歲以上人口超過了2.5億人，佔全部人口的18.1%，已經進入了老齡社會，預計到2035年60歲以上的人口將達到4億人，約佔人口總數的28%。

苗圩還說，中國人口自然增長率正在下降，以2017年為基點，2018年出生人口下降了200萬人，2019年再下降58萬人，「去年新生嬰兒1645萬人，出生率已經降到千分之十點四八，預計2030年將進一步降至不到1100萬人，這是一方面的情況出生的人口下降。」

苗圩表示，全面放開二胎並沒有引發生育高峰，2019年一孩、二孩的出生數比2018年分別減少了36萬人和13萬人，全面二孩的政策應該開始消退，並且近五年來人口的死亡率維持在千分之7.1左右，人口的自然增長率由千分之4.96下降到去年的千分之3.34。