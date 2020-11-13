懷孕8個月要5點起床！做不好被婆婆威脅「滾回娘家」　網嘆：放生吧

▲婆媳問題難解。（圖／CFP，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

婆媳問題向來都是難解的問題。近日，一名懷孕8個月的人妻淚訴，婆婆對她態度很差，動不動就威脅她回去娘家，並逼她每天一早5點起床打掃，而且如果睡得比婆婆晚，還會被以臭臉、摔東西對待，讓她接近崩潰邊緣，壓力非常大。

原PO在臉書粉專「靠北婆婆2.0」發文表示，她為愛從台北嫁到桃園2年多了，期間婆媳相處從融洽，變成大小事都被冷嘲熱諷，不然就是無視或回應態度很差，但她卻不能擺出任何情緒，否則會被婆婆威脅滾回娘家，或要兒子換掉她。

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不僅如此，原PO還抱怨，她的睡覺時間甚至從8點變成7點，之後又提早成6點半，但她的公公仍不斷暗示她要早起；某次她偶然5點半就醒來做家務，正好被雙面人婆婆撞見，從此就要求她5點必須起床。

然而，若原PO起床時間比婆婆晚，就會被以臭臉、摔東西對待，讓她相當無奈。原PO淚訴她是一早要上班的人，而且晚上下班還要回家照顧孩子，加上現在又懷孕8個月，身心靈相當疲憊。

針對在婆家的不公平對待及滿滿的委屈，原PO感嘆「娘家不夠力、沒辦法搬出去、現在又接近臨盆，我的情緒壓力好大好大。」對此，網友們相當心疼原PO的遭遇，「是什麼樣的勇氣讓妳想在這個環境住下去……」、「自己要硬起來，沒有娘家可以靠，妳更要靠自己雙手走下去」、「換掉？妳把她們fire掉吧」。

另外，也有網友氣噗噗指出，「她兒子果然是媽寶，又聾又啞～不會為妻小發言出頭的男人，都可以考慮放生」、「老公好像沒什麼作用耶」、「老公沒用+1」、「老公癱瘓了吧？跟植物人結婚真的好辛苦」、「Where is 隊友呢」。

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