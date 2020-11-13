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iPhone 12第2波開賣　中華電信：Pro Max占比逾9成

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▲▼iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini開賣，中華電信推促銷方案。（圖／中華電提供）

▲iPhone 12 Pro Max及iPhone 12 mini開賣，中華電信推促銷方案。（圖／中華電提供）

文／中央社記者江明晏台北13日電

iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini今天正式開賣，中華電信公布首日熱賣機型，iPhone 12 Pro Max最受果粉歡迎，銷售占比超過9成；台灣大 iPhone 12 Pro Max與mini，銷售比例大概是7比3。

中華電信表示，台北信義威秀門市在今天凌晨即已湧入排隊人潮，統計今天上市的兩款蘋果iPhone 12新機銷售機型，以iPhone 12 Pro Max最受果粉歡迎，銷售占比超過9成，尤以256GB為最多客戶選用，占總銷售量6成。

中華電指出，今天兩款首賣新機主要仍以申辦5G月繳新台幣1399元資費占比最高；統計前3名最搶手機型，分別為「iPhone 12 Pro Max 256GB 太平洋藍」、「iPhone 12 Pro Max 256GB石墨色」及「iPhone 12 Pro Max 256GB金色」；此外，iPhone 12 mini因價格親民，容量以128GB最受歡迎。

台灣大表示，今天開賣的iPhone 12 Pro Max與mini，銷售比例大概是7比3，其中iPhone 12 Pro Max開賣不久即接近完售，以256GB為大宗占6成，太平洋藍是最熱賣的顏色，占4成。iPhone 12 mini銷量主要以128GB占6成、黑色占4成最多。

遠傳觀察，截至今天17時30分，第2波開賣的兩款新機中，申辦iPhone 12 Pro Max比例接近9成；容量則以256GB最受歡迎，其次為128GB；最受果粉青睞的顏色依然為太平洋藍新色、其次為石墨色；iPhone 12 mini有不少果粉搶辦黑色和白色，容量以128GB最受歡迎。

遠傳指出，資費選擇則有超過6成用戶申辦1399元以上，相較去年同期成長2成，顯示吃到飽資費是5G用戶首選。

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