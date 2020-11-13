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埃及金字塔藏神秘數字「142857」　眾人一看嚇傻...至今無解！

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▲▼ 埃及13日開放塵封54年的2座古老金字塔，分別是曲折金字塔（Bent Pyramid）及其周邊金字塔 。（圖／路透）

▲據說在埃及金字塔中曾發現一組神秘數字「142857」。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

被稱作世界上最神奇的一串數字「142857」，數年前曾被發現於埃及金字塔內，更有人稱作為「走馬燈數」。事實上，看似平淡無奇的一串數字，分別從1乘到6，所得出的答案都是這6個數字的排列組合，而當乘以7時，結果更是超乎你想像。

「142857」從1乘到7如下：

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142857 X 1 = 142857

142857 X 2 = 285714

142857 X 3 = 428571

142857 X 4 = 571428

142857 X 5 = 714285

142857 X 6 = 857142

142857 X 7 = 999999

可以發現，這串神奇數字從1乘到6，答案都是1、4、2、8、5、7這6個數字的排列組合；當乘以7時，得到的結果是999999，而142 + 857 = 999、14 + 28 + 57 = 99，相當神奇。

若把「142857」繼續往下做乘法的話，只要把答案的後面六位數與首位數相加，就能再次得到1、4、2、8、5、7這6個數字的排列組合。因此得到一個結論，只要「142857」乘以非7的倍數（包括7在內）的數字，其得出的結果的後六位數與首位數字相加必然是「1、4、2、8、5、7」的組合，而乘以7的倍數答案一定是999999。

埃及金字塔內為何會有如此神奇的一組數字，至今仍無人知曉，也沒有人能解釋。

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