許又仁關心養殖保麗龍浮具問題　台南市環保局：2022年全面禁用保麗龍浮具

▲台南市政府農業局、環保局加強清除養殖保麗龍浮具蚵棚清除，並試辦供改良式浮具測試中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會進行市政總質詢，台南市長黃偉哲率領各局處首長備詢，針對市議員許又仁關心養殖保麗龍浮具蚵棚清除及改良問題，台南市環保局指出，配合修正自治條例於2022年全面禁用保麗龍浮具。

台南市議員許又仁質詢時提到，養殖保麗龍浮具蚵棚清除及改良等問題。農業局表示，蚵棚採源頭管控即申報放養棚數即需回收同樣棚數，未回收者處予每棚3千元罰鍰，另輔以每棚 250元回收獎勵金，增加回收誘因，回收時均需由漁會派員逐一清點，並集中於指定之暫置區域 再透過開口契約進行後續去化，目前每年放養數量達9千餘棚，回收率達99％（扣除人為或天災造成流失者）。

另外保麗龍浮具亦採回收獎勵，每顆廢棄保麗龍浮具，2015年、2019年獎勵30元，2020年獎勵40元，每年回收量約為8千至1萬餘顆，由漁民自行集中，並由漁會派車蒐集後送至市府委託之廠商進行去化，可有效減緩對海岸之污染，倘因天然災害造成蚵棚及浮具毀損沖至海岸沙灘部分，依分工原則，由環保局派員先行集中，蚵棚廢竹材送至暫置區域由該局作後續去化處理，保麗龍塊併同其他垃圾，由環保局送至焚化爐進行去化，倘屬大量保麗龍，將由農業局協助進行去化處理。

另南市府於今年11月3日公開遴選3家EPP及PE浮具廠商提供改良式浮具，並配合中央向海致敬計畫，於今年度向漁業署爭取3688萬元經費補助漁民購置，可替代1/3保麗龍浮具，另漁業署亦框列2021年預算3688 萬持續辦理，市府將於明年度再爭取2022年度經費，預定於2022年全面替代保麗龍浮具，並配合修正自治條例於2022年全面禁用保麗龍浮具。

▲改良式浮具測試。

目前台南市牡蠣產業發展協會已向漁業署爭取363萬元，進行新式蚵棚試驗，現已有5棚PVC蚵棚放置在外海，並進行牡蠣吊掛試驗中，試驗計畫持續進行，並朝抗浪、抗颱、免回收及使用年限長等方向研究，後續確認新式蚵棚符合使用需求後，因成本較一般竹製蚵棚高，需再行爭取補助經費，推廣漁民示範使用。

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