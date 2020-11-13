澎湖驚傳隨機性侵！女學生狂尖叫…2警救援　當地人：路燈壞了

▲澎湖女學生被蔡姓男子尾隨，拖到暗處性侵。（圖／翻攝自Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

澎湖日前傳出尾隨性侵事件，一名女學生搭乘公車返家時，遭到53歲蔡姓男子拉到暗處性侵，所幸警察巡邏時聽到呼救聲，立刻逮捕蔡男，並發現他是性侵累犯。對此，案發地點附近的居民表示，該路段真的很暗，路燈都壞了兩盞。

據悉，該名女學生11日晚間從馬公市搭乘公車準備回家，此時蔡男便尾隨上車，直到西嶼鄉合界統一超商前一起下車，蔡男等公車離開後，立刻從背後將女學生拉至暗處，打算性侵。

據《聯合報》報導，女學生早在上車前就發現蔡男詭異的視線，但下車後仍被強拉，因此立刻大聲呼救。此時，白沙分局的兩名員警剛好在100公尺外巡邏，聽到尖叫聲後立刻上前，合力將蔡男壓制逮捕。

▲當地人表示，該路段的路燈壞掉兩盞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



據悉，蔡男身材矮小，以前經常在台北市廈門街出沒，2009年1月曾在人行道上強拉女子性侵未遂，同年3月再闖入女大生的租屋處性侵得逞，被判9年徒刑，被稱為「廈門街之狼」，沒想到出獄後跑到澎湖再次用相同手法犯案。

據《TVBS》報導，案發地點確實偏僻，隨然公車站旁有24小時的超商，但附近住戶不多，路燈也沒幾座。當地住戶表示，路燈壞了2盞才會沒這麼亮，常常下車只看到1、2盞路燈亮著。

全案訊後依法移送澎湖地檢署，經檢方複訊，認為蔡嫌涉犯強制性交未遂，且嫌疑重大、有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

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