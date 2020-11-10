職業生涯毀了！川普敗選「第一千金」成炮灰　伊凡卡下一步曝光

▲伊凡卡一直都是父親川普的得力助手，在川普敗選後，外界一直猜測她將何去何從。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在川普敗選後，他的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）不僅失去了「第一千金」的身份，還同時失去了她作為「總統顧問」的工作。伊凡卡的職業生涯一直與父親綁在一起，再加上家族事業目前面對打擊、個人服裝品牌也被收起，因此外界好奇，她在離開白宮後將如何展開新事業。

據《衛報》報導，伊凡卡幾乎整個職業生涯都與她的父親密不可分。在川普競選總統前，她就在父親的房地產公司川普集團（Trump Organization）擔任開發和收購的角色。此外，她也擁有一個自己的時裝品牌，並在川普的真人秀《誰是接班人》（The Apprentice）中擔任董事會評委。

在父親入主白宮後，伊凡卡成為了川普政府的「總統顧問」，她據稱專注於「女性及其家庭的教育和經濟賦權」，以及「通過勞動力發展、技能培訓和創業創造就業和經濟增長」等相關領域。

▲媒體猜測，伊凡卡未來不太可能回歸時尚界或家族企業，反而有可能朝螢光幕前或政界發展。（圖／達志影像／美聯社）

如今川普敗選，這位一直是媒體焦點的第一千金究竟將何去何從引發人們關注。雖然伊凡卡可能會回到川普集團，但失去了總統庇護的川普集團可能不是最穩定的工作場所，因為接下來這個集團可能將面臨許多麻煩。

在一項金融調查中，曼哈頓地區檢察官辦公室認為，「川普集團存在廣泛而持久的犯罪行為」，因此要求獲得川普的納稅申報單。另外，紐約州總檢察長辦公室也在調查川普集團是否錯誤地誇大了他們在紐約市北部的七泉地產（Seven Springs Estate）的價值，以獲得更優惠的貸款和保單。

2018年7月，伊凡卡以「將生活重心放在華盛頓的工作」為由，宣布關閉了她的同名時尚品牌，因此她在卸任後回歸時尚界的可能性或許不大。據悉，在伊凡卡宣布解散她名下的服裝品牌前，公司的經濟和銷售狀況就已經不太樂觀。

▲伊凡卡的人氣一直很高。（圖／達志影像／美聯社）

不過目前有傳言稱，伊凡卡本身還是擁有一些商機的。《OK！》雜誌爆料，在投票結束前，川普一家收到了「很多真人秀的節目邀請」，而伊凡卡是他們中最受追捧的。

某位不願透露身份的電視台高層指出，「你可別忘了，正是靠著真人秀節目，這個家庭才成為了超級明星。在《誰是接班人》的節目中，出現在川普身旁的伊凡卡、小唐納（Donald Trump Jr.）和艾瑞克（Eric Trump）瞬間變身為黃金時段的明星，因此我們對於川普的孩子們重返真人秀節目一點也不感到驚訝。」

據《OK！》雜誌報導，伊凡卡的人氣很高，因此消息人士透露，「如果她想的話，她完全可以擁有屬於自己的黃金時段電視節目。」

▲媒體爆料，伊凡卡與夫婿庫什納的資產眾多，即使面對即將到來的失業狀況也能應對自如。（圖／達志影像／美聯社）

不過，從伊凡卡最近的言論看來，她對參與公眾生活和政治有著高度興趣。她在上周接受《Real Clear Politics》的採訪時表示，她是一個實用主義者，並將自己稱為是「川普-共和黨」，因為她與父親的觀點雷同，認為政治與人、而非政黨有關。她在採訪中也為自己發聲，表達了自己「反墮胎」的立場。

然而報導認為，無論伊凡卡未來會以何維生，她的生活都會比疫情期間失業的數百萬美國人過得更好，因為據《公民責任與道德》（Citizens for Responsibility and Ethics）報導，她和她的丈夫庫什納（Jared Kushner）在2019年的財務披露中列出，他們分別擁有3615萬1214美元（約新台幣10億元）和1570萬2085美元（約新台幣4億元）的個人資產。

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