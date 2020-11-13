計程車司機酒駕自撞翻覆！急call友幫頂罪　警問一句話秒識破

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市文發路昨（12日）晚間10時許發生一名鍾姓計程車司機酒後自撞路邊車輛，警方到場後，鍾男還找來謝姓友人幫忙頂罪，惟經警方詢問，謝男無法答出行車歷程，當場遭警方識破。事後，鍾男被發現是肇事者，且因酒測值達0.84毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

▲苗栗一輛計程車自撞路邊自小客車，肇事駕駛事後急找友人出面頂罪，遭警方識破。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

警方表示，鍾男12日晚間10時許行經苗栗市文發路，自撞停放於路邊的黑色自小客車後翻覆，整台計程車當場「四輪朝天」、車頭碎爛，無辜遭撞的自小客車則是車尾被撞毀。

然而，鍾男疑似擔心挨罰，竟找謝男前來幫忙頂罪，惟警方詢問謝男行車歷程時，謝男無法答出，當場識破，渾身散發酒氣的鍾男才被警方發現是肇事者，經吐氣酒測，酒測值達0.84毫克，經戒護送醫後，被依公共危險罪嫌送辦。

無辜挨撞的黑色自小客車鄭姓車主則表示，他於睡夢中聽聞「碰！」的一聲，趕緊出門查看，發現愛車遭撞，由於當晚8、9時許就把車子停好了，且平時也停車於此地，看到車尾遭撞受損，相當無奈。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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