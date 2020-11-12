「台受武力威脅」拜登會開戰？她揭驚人真相　4張圖看與川普差異

▲拜登（圖右）2001年曾經在華盛頓郵報投書，左圖為川普。（圖／路透、達志影像美聯社）



記者曾羿翔／綜合報導



美民主黨總統候選人拜登宣布勝選後，外界相當關注未來美中台三方的關係會出現何種變化。綠營立委管碧玲就在臉書PO出4張圖，內容提及了拜登面對台灣、中國大陸，以及外交政策發表過的言論。管碧玲表示，明顯看得出來，拜登與川普有所不同。

管碧玲貼出的4張圖中，有一張標題為「拜登對台灣關係法的看法」，提及拜登2001年曾經在華盛頓郵報（The Washington Post）投書，小布希總統的國安顧問表明台灣關係法明定美國有義務防衛台灣，但拜登認為，美國從1954年廢除艾森豪總統簽署的共同防禦條約後，就沒有義務防衛台灣。



據了解，拜登當時還強調，依據憲法與台灣關係法條文，美國軍隊是否防衛台灣一事，總統應該交給美國人民與國會（做出決定）。他在同年9月也說，根據台灣關係法，美國支持一中政策，但兩岸應要「透過對話」來決定雙方要怎麼和平統一。

▲4張圖內容提及拜登面對台灣、中國大陸、貿易戰等看法。（圖／翻攝自管碧玲臉書，下同。）



「如果台灣受到武力威脅，美國是不是動用武力回應？」管碧玲表示，拜登認為依據台灣關係法，總統有義務通知國會，和國會一起決定因應的對策，強調國會與民意的決策程序，「我認為明顯是相對保守的態度」。

對於貿易戰的看法，管碧玲指出，川普的貿易戰傷害中產階級的利益，對美國親近的盟友實施關稅政策，可能引發國安問題，拜登則明白譴責貿易戰，對新增的貿易協定採取保守的態度；對中國，拜登明顯在淡化美、中的雙邊對立，強調要在多變關係中解決問題。

文末，管碧玲指出，「我們務實面對拜登，在可能來臨的新的結構中，努力爭取國家最大的利益，正如同川普的時代，我們不是什麼美國的棋子，我們也只是在川普的外交政策結構下，謀求國家最大的利益。」





