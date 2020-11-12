小弟疑揪友行搶賭客！基隆男「狂毆、灌毒、淋水電擊」…他重傷慘死

▲男子懷疑小弟與其同夥對賭客行搶，竟將其同夥打到重傷慘死，下場出爐。（示意圖／視覺中國）

記者陳韻如／基隆報導

基隆一名楊姓男子與友人一起經營賭場，並請劉姓男子幫忙把風，但沒想到卻傳出劉男夥同李姓友人在賭場外對賭客行搶。氣得楊男找來魏姓表弟等人將劉男擄走後凌虐，再要求劉男騙出李男到場，接著拿保鮮膜綁住李男，再淋水電擊，甚至強灌Ｋ他命，導致李男最終因心肌梗塞、藥物中毒死亡。基隆地院審理後，依傷害致死等罪，判楊男等人7年4個月不等有期徒刑。

判決書指出，楊男與魏男及友人一起經營賭場，而楊男則介紹劉男到賭場把風，但沒想到卻有風聲傳出，劉男夥同外人到賭場外對賭客行搶，讓楊男大為震怒，2019年3月1日以顧賭場為由，將劉男騙出。

事發當天，劉男一抵達目的地就被威脅下跪，並要他自行上銬，接著拷問他是否洗劫賭客，但劉男矢口否認。楊男見劉男不認罪，氣得將人帶往魏男開設的洗車場外逼問，還拿出延長線並將電線通電後，淋水電擊劉男的手。同時間，其他同夥則拿著劉男手機翻閱，在看完他與李姓男子的對話後，認定李男也參與行搶，因此要求劉男將李男約出。

李男到場後，楊男等人又以相同手法凌虐，甚至拿出保鮮膜綑綁李男，還持棍棒狂毆，並強灌李男K他命，導致李男全身多處骨折、擦挫傷，皮下、肌肉組織出血等嚴重傷害。當時，魏男見李男意識不清決定放人，但沒想到李男脫困後因心臟冠狀動脈内有栓子、血栓形成，引起心肌梗塞，再加上遭灌毒品而引發藥物中毒，最後不治身亡，全案才因此曝光。

法院審理期間，楊男、魏男2人坦承犯行，但否認有要將人打死的犯意，楊男甚至還自爆，魏男曾想拿弓箭刺李男，但被他阻止。法官事後認為，李男的相驗報告中顯示，他是因心肌梗塞加上藥物中毒致死，而2人在毆打時也非針對要害，才導致李男全身是傷，可見2人並未要置李男於死，因此依傷害致人於死罪分別判楊男、魏男7年4個月、7年有期徒刑；至於私行拘禁部分，則分別判處6個月、5個月徒刑，此罪刑得易科罰金。全案可上訴。

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