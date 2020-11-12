好市多北台中店開賣「VIP限定」愛馬仕凱莉包！會員價59萬9999元

記者游瓊華、陳韻如／台中報導

美式賣場COSTCO好市多北台中店將於11月20日開幕！據悉，北台中店是全台停車位最多的賣場，一共擁有810個停車位、機車格366格，店佔地3500坪、高4層樓，共有1萬3000多坪，室內空間相當寬敞。此外，現場也開賣只有VIP限定的愛馬仕凱莉包，現在只要你是好市多會員，就能以59萬9999元把它帶回家。

▲好市多北台中店開賣VIP限定愛馬仕凱莉包。（圖／記者游瓊華攝）

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獨／好市多北台中店來了！開幕「5項獨賣商品」曝 重機現省2萬8

繼台中南屯店後，美式賣場COSTCO好市多北台中店睽違13年，即將於20日開幕，引起消費者期待，而12日好市多開放讓媒體搶先「開箱」，帶讀者走進北台中店一探究竟。

《ETtoday新聞雲》記者在現場驚見一只愛馬仕凱莉包，據了解，這只凱莉包平時限定只能是愛馬仕VIP才能購買，一般民眾幾乎不可能見到它的真面目，但現在，只要你是好市多會員，就能以59萬9999元將它帶回家，機會相當難得。

▲好市多台中二店開幕，獨家首賣遊艇。（圖／記者游瓊華攝）

好市多北台中店超浮誇！「獨賣遊艇」要價158萬 總經理：已有客人詢問

除此之外，北台中店開幕獨賣商品也在今天曝光，除了全台首賣的法國設計、波蘭製造的7人座動力遊艇之外，還有大型重機、漫威限量鋼鐵人頭像樂高積木、瑞士知名鑄幣廠的財富女神金條、以及Ford Ranger最高等級5人座皮卡車，也是北台中店開幕專屬獨賣商品，目前曝光的就有5項。

▲Ford Ranger最高等級5人座皮卡車，售價140萬7999元。（圖／記者游瓊華攝）

▲好市多開賣金條，價格1百79萬1999元。（圖／記者游瓊華攝）

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