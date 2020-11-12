人夫激戰女網友…完事被抓包「已婚」！惱羞再硬上…她全身咬痕崩潰

▲男子激戰完女網友被發現已婚，惱羞再硬上一次，被法官判刑4年。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／高雄報導

女子小君（化名）在臉書上認識男子阿虎（化名），2人事後相約飲酒、嘿咻，但沒想到，小君完事後赫見阿虎的身分證配偶欄上有人，2人爆發口角，小君也因此想離開，孰料，竟被阿虎強押上床硬上得逞。案經小君提告，高雄地院最後依強制性交罪判阿虎4年徒刑，他不服提出上訴，但仍遭二審法官駁回。

判決書指出，小君2019年6月間透過臉書認識阿虎，聊了幾天後，2人就相約見面。小君約定日當天特地從台南搭車南下高雄，並在與阿虎會合後，直奔阿虎租屋處飲酒聊天，更自然的發生關係，但小君卻在完事後發現阿虎身分證上的配偶欄並非空白，當場氣得質問阿虎，並表明要離開。

不過，當小君準備離開時，剛好阿虎的朋友來訪，而阿虎便順勢將小君包包拿走，接著要她到超商買東西，而為了拿回包包，小君只好乖乖配合。直到阿虎友人離開，阿虎再度起色心，將小君壓上床硬上得逞。

過程中，小君因奮力掙扎，導致嘴唇及全身多處有咬、抓痕，而最後小君不斷求饒，還揚言打電話給前夫，要前夫到阿虎住處接她，阿虎才罷手把包包丟給她，小君才得以離開。

法官審理時，阿虎辯稱，2人當時為了身分證配偶的事大吵，之後又因為時間太晚，不放心小君自己離開，才希望她留下，且吵完架之後「根本沒有心情發生關係」，否認硬上小君。

然而，法官並不採信阿虎說法，認為小君的驗傷報告中，身體有多處咬痕及抓痕，且下體也驗出阿虎的DNA，再加上小君指證歷歷，法官因此認定阿虎性侵，最後依強制性交罪判阿虎4年徒刑。阿虎事後不服提出上訴，但仍遭到法官駁回。全案可上訴。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

狠男捅妻「35刀」…躺一旁伴屍10hrs！見兒返家冷吐：我殺了你媽

高雄短裙妹撞歪路燈！車頭全爛還想逃 下秒慘卡路邊⋯羞愧外套遮臉

遭男友拍裸照！爸氣瘋嗆：把你剪掉…2哥出動「狂拍小鳥」讓媽鑑定