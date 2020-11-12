「健康天使」口罩竟是黑心貨！逾千萬片狂銷...421萬片供國家隊

▲彰檢查獲口罩公司未經許可製造醫療用口罩並對外販售。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲、徐愷昕／彰化報導

彰化地檢署昨（11）日上午接獲檢舉，得知轄區內有口罩公司未經許可製造醫療用口罩於通路上販售，遂立即著手偵辦。專案小組經比對相關資料蒐證後，同日下午檢察官便協同彰化縣政府、衛生局，對口罩製造商健康天使股份有限公司工廠及倉庫等處進行搜索。目前全案經檢察官訊問後，認盧姓負責人涉嫌違反藥事法罪嫌，並諭知交保新台幣80萬元。

▲▼彰檢指出，該口罩經核算已銷售的違法製造「健康天使」品牌口罩數量高達1千萬逾片。（圖／記者李忠憲翻攝）

檢方經查發現，盧男是健康天使公司及鴻海奈米公司的負責人，其中，健康天使公司雖有取得衛生福利部第一等級醫療器材許可證（衛部醫器製壹字第006444），可製造生產第一等級醫療器材之醫用口罩，且經嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心列為定額徵收醫用口罩之廠商（俗稱口罩國家隊），但該許可證限定的製造廠地址為彰化縣田尾鄉中山路某處，怎料，盧男竟自9月底起，在未經核准位於田尾鄉四維巷的該公司二廠，擅自製造生產「健康天使」品牌的醫用口罩，並以鴻海奈米公司名義對外販賣。

彰檢指出，該口罩經核算已銷售的違法製造「健康天使」品牌口罩數量高達1033萬1300片（包含交給國家隊4,212,000片），現場扣案未經核准擅自製造口罩數量為1906箱（每箱皆為2,000片，共381萬2000片）、口罩機2臺、雙鋼印模具7組。目前全案經檢察官訊問後，認盧姓負責人涉嫌違反藥事法罪嫌，並諭知交保新台幣80萬元。

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