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台灣也有《鬼滅之刃》鬼殺隊　「一樣年輕早死」網認同瘋傳

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知名日本漫畫《鬼滅之刃》掀起不少話題。（翻攝自日網ufotable）

▲知名日本漫畫《鬼滅之刃》掀起不少話題。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

超級火紅的日本漫畫《鬼滅之刃》，除出了第一季動畫外，接著出電影版《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》，在日、台掀亮眼票房也起話題，最近更有粉絲專頁拿《鬼滅》做地獄哏圖，讓網友瘋狂轉發，不過也讓大票鬼迷直喊：「太地獄」。

《鬼滅之刃》掀起話題，不少網紅、粉絲專頁都搭上議題，臉書「台灣迷因」粉絲專頁10日也在臉書分享看法，製作《鬼滅》核心人物「鬼殺隊」與「本土八嘎囧（八家將）」比對圖，因為職責、形象等太貼切，隨即掀起大票網友高度討論，甚至高達2千多轉發，成功引起話題。

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「台灣迷因」超地獄迷因哏圖中，鬼殺隊與八嘎囧一樣都是滅鬼、保護人類，且皆由青少年、未成年組成，呼吸時鬼殺隊有「呼吸法」嘴裡有煙，八嘎囧嘴裡則是叼著「菸」，重點是背後都有個從不出面的老大，還要隨CALL隨到，有些大哥也在年輕的時候就死掉。

超級火紅的日本漫畫《鬼滅之刃》，被粉絲專頁拿來比較本土八家將。（翻攝自臉書「台灣迷因」粉絲專業）

最爆笑的是鬼殺隊人手一把武士刀，台灣八嘎囧則都是拿很長的西瓜刀，另外，一樣都是不被政府承認的組織，雖鬼殺隊原型故事偏向正面力量，但幾乎吻合本土八嘎囧外型，地獄哏圖一曝光，秒讓大票網友笑翻，粉專事後還笑回「比較強的臉上會有斑紋或花紋」，本土則是刺青。

貼文一曝光，網友紛紛表示：「所以我沒看啊！這邊當地很多」「乾有87%像啊」「抄襲 通通都是抄襲！」「有道理欸」，但也有不少網友覺得太地獄，破壞《鬼滅》正面力量的故事，「一個令人喜愛，一個令人討厭」「一個砍鬼，一個砍人，怎麼比」。

★《鏡週刊》關心您：抽菸有害身心健康。


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