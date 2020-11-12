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女模Ｗ飯店吸毒暴斃　死前密醫打排毒針！傳播妹「動機良善」輕判

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▲▼W飯店命案二審宣判，土豪哥朱家龍、洪聖晏。（圖／記者季相儒攝、翻攝自臉書）

▲土豪哥朱家龍(左)在W飯店辦毒品趴，導致郭姓小模用毒過量死亡。（圖／記者季相儒攝、翻攝自臉書）

記者葉國吏／綜合報導

2年前土豪哥朱家龍在W飯店辦毒品趴，導致郭姓小模用毒過量死亡，檢警查出，小模過世前，傳播妹「醬醬」劉秭安曾找密醫幫小模施打「排毒針」，被依違反醫師法被起訴，一審判刑7月。11日高院認為劉女動機尚屬良善，改為輕判6個月、可易科罰金18萬元。

朱家龍在2017年12月4日起，在W飯店找藥頭、傳播妹連開3天毒品趴，唯一從頭參與的郭姓小模，在7日凌晨開始出現用藥過量的神智不清、胡言亂語、痙攣抽搐等異狀，最後因未及時送醫而過世，朱家龍遭起訴後賠償家屬取得和解，被依轉讓禁藥罪判刑2年10月定讞，2019年10月間入獄服刑。

▲土豪哥朱家龍因郭姓小模命案已經在今年10月入監服刑。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

檢警另外調查這場毒趴中小模延誤就醫的原因，發現是發現場都沒人要幫忙送小模去醫院，反而找來吳柏瀓幫小模施打「排毒針」，吳因違反《醫師法》被起訴後，台北地院審理發現，提議找吳的是傳播妹「醬醬」劉秭安，還在事後付了2500元給吳。

北院審理時，劉女指稱當時情況危急，只想找人幫忙郭女，並無犯罪意圖。不過，北院仍依違反醫師法將她判刑7月。二審時。高院法官認為，劉女並非活動主辦人，她找密醫來打排毒針行為雖有不當，但動機尚屬良善，犯罪情節也相對輕微，且劉女坦承犯行、表示悔意，因此改為輕判6月徒刑，可易科罰金18萬元。

 

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