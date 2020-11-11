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《ezPay簡單付》前進台灣大車隊　掃碼付車資送10%現金回饋

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▲《ezPay簡單付》前進台灣大車隊　掃碼付車資送10%現金回饋。（圖／簡單行動支付提供）

▲搭乘台灣大車隊使用《ezPay簡單付》掃碼付車資送10%現金回饋。（圖／簡單行動支付提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
藍新金融科技集團子公司簡單行動支付今（11）日宣布，攜手台灣大車隊開啟旗下電子錢包《ezPay簡單付》App支付車資，並自即日起至明年1月29日止，只要透過《ezPay簡單付》付款，就能獲得該趟車資10%現金回饋，每筆最高返利100元。
 
《ezPay簡單付》這次與「台灣大車隊」串接合作，滿足小額付款的需求，像台灣大車隊全台高達2.2萬輛車，每月載客人次超過1000萬人，近年來陸續導入無現金支付，解決民眾過去乘車時面臨大鈔找零、現金不足的不便，同時還能改善駕駛員保管大量營業現金的風險，並提升公司結帳效率。
 
簡單行動支付總經理鍾興博表示，《ezPay簡單付》以串聯用戶生活所需服務為目標，這次藉由與台灣大車隊合作，滿足消費者的核心需求，擴展行動支付使用場域。

鍾興博指出，目前台灣行動支付市場相對於整體現金交易市場仍有很大差距，其中很大原因是跟眾多中小型實體商家使用場景不普及有關，因此除了發展《ezPay簡單付》電子錢包，也全力推動實體商店《ezAIO簡單收》多元支付收款服務。

鍾興博強調，主要是提供一機整合的POS系統，解決商家的技術痛點，未來也逐步與品牌門市洽談各種通路優惠活動，進而引導消費者至實體通路購物，建立完整的O2O虛實應用體驗，發展出有別於市面上行動支付品牌的服務特色。
 
《ezPay簡單付》電子錢包提供安全便利的付款與繳費服務，消費者透過簡易註冊步驟，輕鬆綁定銀行金融帳戶、信用卡，或是直接使用《ezPay簡單付》儲值帳戶，即可在合作商店快速結帳交易，App內也提供繳納稅金、水費、路邊停車、醫療等各項生活繳費功能，還能購買MyCard遊戲點數。

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