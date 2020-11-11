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果粉失望！秋季發表會未推「Apple Studio、AirTag」　達人揭關鍵

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記者蔡儀潔／綜合報導

蘋果第三次秋季發表會「One More Thing」今（11）日凌晨2點登場，揭曉了自家研發的M1晶片與3款Mac新品，然而並沒有如外界所預料，在會上發佈備受期待的Apple Studio耳機與AirTag等新品，讓不少果迷感到失落。對此爆料達人給出不同解釋。

蘋果在過去兩個月舉辦的兩場發表會中，分別推出了新一代的iPad、iPad Air、Apple Watch SE、iPhone 12等，然而傳聞中還有一些產品，譬如 AirTag、AirPods Studio都尚未現身，果迷們翹首期盼。外界則預計會在「One More Thing」第三次秋季發表會上亮相。

▲AirPods Studio 渲染圖。（圖／取自《MacRumors》）

不過11日45分鐘的發表會主題相當明確，並沒有如預測般推出AirTag和AirPods Studio。根據爆料達人說法，這一款新品可能在2021年春季登場，這麼晚才發表，有可能是因為蘋果才發表AirPods Pro約一年時間，為了留給其更長的生命週期；也有可能是因為產品的性能未達蘋果預期，因此沒有即時推出。

▲蘋果 AirTag。（圖／取自9TO5Mac）

至於蘋果傳聞已久的藍牙小型追蹤器「AirTag」，早在9月發表會前就傳出有望登場，但是至今都未正式亮相。10月有爆料者指出，它的發表時間被延後到了2021年3月份，究竟會不會成真可拭目以待。此外早前也有消息傳出，本次發表會有可能會推出全新的Apple TV，但是也並未真的實現。

外媒報導指出，「AirTag」據傳外型為圓形、類似鈕扣狀，它可以附著在重要但容易丟失的物品上，像是錢包、相機和鑰匙，可以透過 iPhone、iPad 和 Mac，從「尋找（Find My）」的應用程式中追踪 AirTag。

蘋果高階的頭罩式耳機「AirPods Studio」同樣傳聞已久，估計起價落在 349 美元。彭博指出，AirPods Studio 有兩款，分別是透氣式的運動款和皮革製的高階款。

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