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屏東砸3.7億蓋「國際溜冰場」！預計明年7月底完工 　網驚：10年後...

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▲全台首座、亞洲唯二的國際標準直排輪比賽場地正式動工。（圖／記者陳致平攝）

▲全台首座、亞洲唯二的國際標準直排輪比賽場地正式動工。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳致平／綜合報導

全台第一座符合國際標準直排輪比賽場地正式動工了！屏東縣政府向教育部爭取高達3億7千萬元補助經費，進行首座拋物線型賽道溜冰場工程，這座國際級的溜冰場預計於2021年7月底完工。

屏東縣政府指出，「屏東縣國際溜冰場」是全台首座、亞洲唯二的國際標準直排輪比賽場地，預計工期420個工作天。溜冰場內有首座半室內拋物線型200公尺賽道溜冰場，以及400公尺溜冰公路賽道，並以安全帽造型採用大跨距弧形看台主場館，不受天氣限制、全天候可使用，可容納1,200個觀眾席位，此外縣府也會串聯既有公園步道整合園區，讓更多屏東人可以進來運動。

▲全台首座、亞洲唯二的國際標準直排輪比賽場地正式動工。（圖／記者陳致平攝）

▲「屏東縣國際溜冰場」預計於2021年7月底完工。（圖／屏東縣政府提供）

縣長潘孟安表示，潮州鎮一直以來都是競速溜冰菁英的搖籃，屏東縣培養出的選手更於109年全國中等學校運動會奪下8面金牌。潘孟安進一步說明，為了提高選手訓練品質，縣府積極提升場地設施。溜冰場完工後，不僅能為選手帶來更優異的訓練環境，未來也將發展為台灣滑輪溜冰發展的基地，並積極爭取國際級溜冰賽事至屏東舉辦，提升選手的視野與國際接軌。

「屏東縣國際溜冰場」動工消息一出後，引來不少網友熱烈討論，有人認為「溜冰選手真幸福」、「屏東建設提升了，為國爭光」、「選手就要好好栽培」，也有人認為，「最後又變蚊子館...」、「不知道能不能維護營運10年...」、「其實有點好笑 在台灣最熱的地方蓋溜冰場」、「發展體育不忍酸，後面配套才是精華」。

▼屏東縣長潘孟安臉書發文。

亞洲第二座，打造金牌基地，屏東國際溜冰場動工！ ...

潘孟安發佈於 2020年10月19日 星期一

►手上票券過期了，如何讓它起死回生？

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