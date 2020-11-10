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批蘇貞昌荒腔走板怠忽職守　國民黨民調：68.9％反對不開治安會報

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨10日公布最新民調，台灣治安環境比以前更差的民眾高達48.9%，認為更好的僅13.6%。其中對行政院長蘇貞昌將不開治安會報推給疫情，更有高達68.9%的民眾表示不同意，表示同意的僅1成多。數字所顯現的只有蘇貞昌將防疫當擋箭牌的謊言是沒有效的。

國民黨上午召開「蔡政府倒行逆施 行政院荒腔走板 全民認證！」記者會，由文傳會主委王育敏、副主委黃子哲、鄭照新共同主持，針對近期治安、政院網軍、疫苗等大眾關注之議題公布民調。

國民黨指出，根據民調資料顯示，對於近期台南發生馬籍女大生被擄殺事件，認為台灣治安環境比以前更差的民眾高達48.9%，認為更好的僅13.6%，兩者相差近4倍，在受訪的泛綠民眾中則有35.4%認為治安更壞。

國民黨表示，蘇貞昌一年不開治安會報，認為這些與民相關的會議都是不必要的，治安出事先找地方警察局長祭旗，但民眾的感受是最直接的。作為行政院長，對於民眾的疑慮與擔憂，不能再掩耳盜鈴、充耳不聞。

國民黨指出，其中對於蘇貞昌將不開治安會報推給疫情，更有高達68.9%的民眾表示不同意，表示同意的僅一成多。國民黨強調，蘇院長如果還在用「防疫」為由，將不開法定會議解讀為以身作則，只會再次凸顯其面對自身怠忽職守徒有傲慢。

國民黨表示，蔡英文總統2016年就職典禮說「一個政府不能永遠在震驚，未來必須全力防止悲劇一再發生、強化台灣社會安全網」。2020年連任就職典禮更承諾未來4年要把社會安全網做得「更綿密」，然而民調結果顯示，有6成民眾已經對其「社會安全網」補破表現給予不及格評價。

本民調作業是委託艾普羅行銷市場研究公司於11月5日至6日進行市話民調作業，於95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點，有效樣本916人。

▲國民黨最新民調。（圖／國民黨提供）

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