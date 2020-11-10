　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

石木欽案送職務法庭　民團籲公開審理並調查「石木欽們」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼民間司改會呼籲司法院調查涉及石木欽案的相關司法人員。（圖／記者吳銘峯攝）

▲民間司改會呼籲司法院調查涉及石木欽案的相關司法人員。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

監察院公布前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案的調查報告，並公布有不少法官、檢察官、調查官等人，也曾與該案當事人有不當接觸。當時民間司改會呼籲司法院應擴大調查，並在2個月內公布結果。但2個月過去了，司法院並未公布結果，因此民間司改會10日一早到司法院前，要求公開本案調查報告。

石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌為友人、佳和實業董事長翁茂鍾的訴訟案件提供法律意見；並於相關案件繫屬中，與翁茂鍾多次宴飲及打高爾夫球，還投資翁茂鍾的公司。而全案經司法院人事審議委員會決議將他移送監察院調查，監察院於9月間公布調查報告。

在監察院的報告中，除石木欽外，還有多位法官、檢察官、警察與調查局官員涉有不當接觸、球敘、宴飲、買股票。包含前台南地檢署檢察長方萬富（後擔任監察委員）、前台南地檢署檢察官曲鴻煜、前台南市警局長周幼偉，也都持續與翁茂鐘往來十幾二十年。因此民間司改會9月間就呼籲司法院、監察院，公開相關調查報告，供外界檢視。

但調查報告至今仍未公開，因此民間司改會董事長林永頌表示，「到底是買股票？還是行賄？這些事情非常重要。如果這些司法人員道貌岸然，私底下卻又做另外一回事，人民怎麼會相信司法呢？」「呼籲職務法庭公開審理。要處理法官檢察官的職務法庭，竟然比處理一般公務員的公務懲戒法庭還要落後。（後者已修法，原則上公開審理）我們呼籲職務法庭的法官，應該就本案公開審理，讓各界來看看。」

對此，司法院隨即發布聲明針「有關石木欽案一事調查，司法院現正在對涉及不當飲宴的司法人員進行密集調查，待有結果，會向監察院提出調查報告。」

ET快訊
孫生「亂碰女Coser身體」耍大牌　酷炫幫道歉…他IG氣炸暴
六福村驚見「川普之墓」！川粉氣炸　官方緊急道歉了
年終獎金預估大縮水！　創近5年新低
你有領到嗎？　2020年平均年薪總額出爐
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／騎士闖中橫「跳百米深崖」失蹤3天　溪床尋獲白色安全帽

誣指時力黨工持毒　桃市議員王浩宇二審改判賠40萬並道歉

下班回家途中…北港女警遭輾爆頭亡！家屬淚：下輩子不要再當警察

冒牌國家隊狂賣50多萬片口罩！富達董座遭起訴　沒收黑心錢226萬

嘉義女警遭2車輾斃！網轟「路人看戲不救」　在地人無奈揭關鍵

瘋狂槍王！移動軍火煞陳志明...跨年掃射當鋪51槍成蜂窩　下場曝

外送員撞飛2女PO文自曝「肇逃中」　嗆法官證照雞腿換下場出爐

鴻海內鬼廖萬城肖貪1.6億　更審改認貪316萬輕判2年

父子吵架他竟放大絕！兒奔逃驚喊：爸有槍恐嚇我　警起獲2槍40彈

石木欽案送職務法庭　民團籲公開審理並調查「石木欽們」

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

一家四口經濟只靠阿嬤補衣服！男童寫求助信...各地義工幫蓋家

捷運「防疫無名英雄」秀流暢動作　網讚：少了他們就沒有現在生活

羅志祥助理酒駕！衝撞混凝土車　酒測值1.2...嗆記者：你媽家喝酒

動力火車顏志琳拿筆就「想畫Lulu臉」！　尤秋興催促她作畫：我家瓦斯還沒關ＸＤ

宜蘭酒駕男失控撞7機車衝人行道　2男排隊買飲料閃避不及骨折送醫！

快訊／騎士闖中橫「跳百米深崖」失蹤3天　溪床尋獲白色安全帽

誣指時力黨工持毒　桃市議員王浩宇二審改判賠40萬並道歉

下班回家途中…北港女警遭輾爆頭亡！家屬淚：下輩子不要再當警察

冒牌國家隊狂賣50多萬片口罩！富達董座遭起訴　沒收黑心錢226萬

嘉義女警遭2車輾斃！網轟「路人看戲不救」　在地人無奈揭關鍵

瘋狂槍王！移動軍火煞陳志明...跨年掃射當鋪51槍成蜂窩　下場曝

外送員撞飛2女PO文自曝「肇逃中」　嗆法官證照雞腿換下場出爐

鴻海內鬼廖萬城肖貪1.6億　更審改認貪316萬輕判2年

父子吵架他竟放大絕！兒奔逃驚喊：爸有槍恐嚇我　警起獲2槍40彈

石木欽案送職務法庭　民團籲公開審理並調查「石木欽們」

女網友照本尊現身！幫鍾明軒報復盜攝《鬼滅之刃》　木棉花回應了

快訊／騎士闖中橫「跳百米深崖」失蹤3天　溪床尋獲白色安全帽

北醫乳房外科名醫「吻抱騷擾護理師」　院方已處置：雙方均接受調查結果

男主人在家抱狗突然中彈　開槍「凶手」竟然就是愛犬！

誣指時力黨工持毒　桃市議員王浩宇二審改判賠40萬並道歉

台中學生夜衝掉眼鏡「10機車開大燈」來回找3次　結果躺在墓碑上

下班回家途中…北港女警遭輾爆頭亡！家屬淚：下輩子不要再當警察

一份10元+運費！584人買過「心痛的感覺」　賣家身分曝光：是YTB

唐鳳將出席APEC「企業領袖對話」　向世界說明台灣如何加速疫後復甦

冒牌國家隊狂賣50多萬片口罩！富達董座遭起訴　沒收黑心錢226萬

社會熱門新聞

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

闖台北某醫院直播見吊屍　母爆哭送紅包

即／台大20歲女學生墜樓！送醫搶救中

10分鐘前才分開！女警遭輾斃…北港警崩潰

劈腿帶回家被抓包　台北歐洲學校法籍高層爆打女友

宜蘭15歲女學生　不明墜樓身亡

台大碩士生下載影劇　侵權近10億被訴

聽說媳婦買驗孕棒…婆婆氣炸甩巴掌！她嚇壞帶3寶躲房內

女警倒地40秒後遭2車輾斃畫面曝　5大1小目睹嚇壞

嘉義女警下班撞路人倒地　遭2車輾過爆頭亡

獨／中壢清秀妹一次進帳5萬！低收父LINE訊息曝

更多熱門

相關新聞

川普法律戰開啟選舉法新時代？

川普法律戰開啟選舉法新時代？

川普（中譯特朗普）總統已明確表示，他要將2020大選的最終結果的爭議訴訟到法庭，我們必須耐心等待大選的結局。到底法庭爭議會持續多久呢？美國的聯邦制度讓每個州都有自己的投票規則和程序，但所有50個州必須在12月8日「安全港」截止日期前解決所有選舉糾紛。到底對大選的法律爭議可以有多少焦點呢？

開票前就計票！川普法律戰的打點

開票前就計票！川普法律戰的打點

桃園弒母案更審　檢求鑑定毒物效力

桃園弒母案更審　檢求鑑定毒物效力

醫大生化骨水殺老翁　判刑15年定讞

醫大生化骨水殺老翁　判刑15年定讞

湯文章／依法論法與同理心正義

湯文章／依法論法與同理心正義

關鍵字：

法律人權司法改革司改民間司改會石木欽飲宴公開審理監察委員

讀者迴響

發燒話題

美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

罕見提及張葳葳　吳宗憲認了：我不是好老公

網爆「Uber Eats將退出台灣」！ 業者回應了

醫院下班被擄走！新北男性侵她…5人圍觀錄影

長榮男大生「又關路燈」　工務局回應了

獨／中壢清秀妹大方認當乞丐！目標要存500萬

1年衝到百萬訂閱！「莫彩曦」完美家世曝光

薄紗女颱風天取餐！外送員「少做1事」吞負評

即／川普宣布　美防長被解職

石二鍋直擊罕見家教！服務業超有感

不倫公公！拉媳婦進房：幫我生小孩

她怒噴面試官遲到2小時　網嘆：毀了

分手Lulu 1年…阿達爆熱戀！

直播主廢棄醫院探險　驚見上吊屍「半身分離」

女團成員私聯男粉　騙走125萬秒換掉電話！

TWICE志效、姜丹尼爾分手！

更多

最夯影音

更多
家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說

家境不好！中壢清秀妹認當乞丐　曝父親LINE訊息：錢不夠用要說
綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

綠豆薏仁湯想要加熱需多收5元 改外帶再給1塊女子「氣炸拒付」

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

好心男子車站「拾獲皮夾」送警局 竟被告侵占...怒批：誰敢做好事？

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

亂丟垃圾「逃跑遭輾」駕駛被送辦　死者家屬告北市環保局過失致死

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

楊丞琳：我們就是大嘴巴夫妻　總彩看到李榮浩..哭到泣不成聲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全館87折寵物用品大降價

全館87折寵物用品大降價

全館87折！寵物雲商城霸氣開站！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面