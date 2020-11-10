石木欽案送職務法庭　民團籲公開審理並調查「石木欽們」

▲民間司改會呼籲司法院調查涉及石木欽案的相關司法人員。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

監察院公布前公務員懲戒委員會委員長石木欽不當飲宴案的調查報告，並公布有不少法官、檢察官、調查官等人，也曾與該案當事人有不當接觸。當時民間司改會呼籲司法院應擴大調查，並在2個月內公布結果。但2個月過去了，司法院並未公布結果，因此民間司改會10日一早到司法院前，要求公開本案調查報告。

石木欽於1997年7月22日起至2014年6年20日之期間（分別擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長），涉嫌為友人、佳和實業董事長翁茂鍾的訴訟案件提供法律意見；並於相關案件繫屬中，與翁茂鍾多次宴飲及打高爾夫球，還投資翁茂鍾的公司。而全案經司法院人事審議委員會決議將他移送監察院調查，監察院於9月間公布調查報告。

在監察院的報告中，除石木欽外，還有多位法官、檢察官、警察與調查局官員涉有不當接觸、球敘、宴飲、買股票。包含前台南地檢署檢察長方萬富（後擔任監察委員）、前台南地檢署檢察官曲鴻煜、前台南市警局長周幼偉，也都持續與翁茂鐘往來十幾二十年。因此民間司改會9月間就呼籲司法院、監察院，公開相關調查報告，供外界檢視。

但調查報告至今仍未公開，因此民間司改會董事長林永頌表示，「到底是買股票？還是行賄？這些事情非常重要。如果這些司法人員道貌岸然，私底下卻又做另外一回事，人民怎麼會相信司法呢？」「呼籲職務法庭公開審理。要處理法官檢察官的職務法庭，竟然比處理一般公務員的公務懲戒法庭還要落後。（後者已修法，原則上公開審理）我們呼籲職務法庭的法官，應該就本案公開審理，讓各界來看看。」

對此，司法院隨即發布聲明針「有關石木欽案一事調查，司法院現正在對涉及不當飲宴的司法人員進行密集調查，待有結果，會向監察院提出調查報告。」