康友掏空案220億成壁紙　股東怒斥證交所無能

▲蔡壁如召開「康友掏空案－全球詐騙中心？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

生技股王的康友KY爆發掏空案，董事長黃文烈8月6日失聯，陸籍高階主管相繼閃辭，220億元市值變成「史上最貴壁紙」。民眾黨立委蔡壁如10日與康友自救會舉辦記者會，呼籲台灣不能變成「全球詐騙中心」，政府應保障投資人權益，金管會必須負起責任，重建海內外投資人對台灣資本市場的信心。

近百名康友投資受害人擠滿記者會現場，有3位康友掏空案受害者出面控訴。85歲的敏姓老翁痛訴「政府無能」、「還我錢來」；投資受害人廖教練，是壯年高爾夫球職業選手，投資慘賠，要求制度改革；目前為高教公務人員的小惠，本想著理性存股投資，相信勤業、證交所、金管會，如今卻誤入世紀騙局。

康友自救會總召林浚豪表示，當初看到康友的財報數字健全，營收好、獲利高、現金多、淨值高，又有證交所和會計師背書，沒想到卻踩地雷，買到台灣股票史上最大的一場騙局。他質疑，台灣最大會計師事務所，2位資深會計師簽證，其中一位是勤業審計部營運長，被視為未來總裁熱門人選。如果連龍頭都不能信，還能相信誰簽出來的財報？

蔡壁如指出，政府控制的台灣證券交易所公司，對上市櫃公司的掛牌把關，也對交易秩序進行監控，確保公平和穩定。上市櫃公司的公開說明書、年報、財報，都受到承銷券商、會計師事務所的輔導。但康友KY案的風暴，是「系統性崩壞」，應該負全責的金管會監理功能完全失靈。

蔡壁如指出，2018年會計師到福建，對康友查核財報，證交所2人隨行，之後公開說「應無大礙」，但今年8月金管會證期局對會計師做出懲處，卻是說會計師向銀行函證資金的查核不合程序，「金管會根本昨是今非、搞雙標、甩鍋會計師」。

蔡壁如強調，醫院有病人往生了，醫師一定會開死亡證明書、驗屍報告，讓家屬知道是怎麼一回事，「金管會證期局對會計師做出懲處，交易所對康友公司裁罰，及內線交易移送調查，這3份一定有詳細的調查報告，應該要解密、公開」，金管會要給康友超過1萬1千名股東一個交代，知道責任歸屬。