CNN開票跳「Pornhub通知」！主持人巧手一滑全球笑翻　網駁：假的

記者黃可昀/綜合報導

美國總統大選競爭激烈,開票時全國人民都很緊張,這時新聞台竟出現成人影片網通知?近日網路流傳一段影片,CNN在直播賓州開票時,大螢幕上方竟跳出來自「Pornhub」的通知,即便主持人迅速將通知上滑關閉,但尷尬畫面已經放送到全球,在網路掀起一波討論。

一名網友將這段影片轉貼到PTT並表示,在如此緊張的開票時刻竟跳出成人網Pornhub的通知,「主持人一臉嚴肅把通知關掉,順便瞪了一下場外XD」,且主持人將通知滑掉的時候,他內心忍不住替對方捏把冷汗,「好怕他不小心點到」。

網友紛紛回應,「高級業配啊」、「廣告打到CNN去也太重本」、「還好手沒有抖,不然滑掉變點到」、「hey guys!we have a gift for you」、「這一定是用公司電腦投影看片,然後還忘記關通知」、「主持人一臉就是這三小怎麼會出現在這?」

雖然影片引發全球網友熱烈轉發,但其實這是一段經過後製的惡搞影片,原本跳出的並非Pornhub通知,「這假的吧?昨天才在9GAG看到下面一堆留言是改的」、「前幾天reddit惡搞的,還上首頁」、「好笑,但是是假的」、「害我笑死,原來是假的。」

▼原版影片。

This is the original video from CNN on which was edited the Pornhub fake pic.twitter.com/bcyMwZfYPU