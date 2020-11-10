CNN開票跳「Pornhub通知」！主持人巧手一滑全球笑翻　網駁：假的

記者黃可昀／綜合報導

美國總統大選競爭激烈，開票時全國人民都很緊張，這時新聞台竟出現成人影片網通知？近日網路流傳一段影片，CNN在直播賓州開票時，大螢幕上方竟跳出來自「Pornhub」的通知，即便主持人迅速將通知上滑關閉，但尷尬畫面已經放送到全球，在網路掀起一波討論。

一名網友將這段影片轉貼到PTT並表示，在如此緊張的開票時刻竟跳出成人網Pornhub的通知，「主持人一臉嚴肅把通知關掉，順便瞪了一下場外XD」，且主持人將通知滑掉的時候，他內心忍不住替對方捏把冷汗，「好怕他不小心點到」。

網友紛紛回應，「高級業配啊」、「廣告打到CNN去也太重本」、「還好手沒有抖，不然滑掉變點到」、「hey guys！we have a gift for you」、「這一定是用公司電腦投影看片，然後還忘記關通知」、「主持人一臉就是這三小怎麼會出現在這？」

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雖然影片引發全球網友熱烈轉發，但其實這是一段經過後製的惡搞影片，原本跳出的並非Pornhub通知，「這假的吧？昨天才在9GAG看到下面一堆留言是改的」、「前幾天reddit惡搞的，還上首頁」、「好笑，但是是假的」、「害我笑死，原來是假的。」

▼原版影片。