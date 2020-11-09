見王母娘娘哭紅眼…酒醉紅衣女跪路中央拜廟　駕駛嚇壞急閃批：太危險

記者陳豐德／新北報導

新北市永和信義路有一名紅衣女子，8日晚間跪坐在馬路中央，讓路過的駕駛嚇了一跳，還以為女子發生了什麼狀況，直批該行為危險；警方獲報到場後才發現該女已喝醉酒，是因為看到路旁有廟才會跪下來膜拜，甚至還發出哭聲，員警安撫後將她帶到路旁，但她的行為已經影響到用路人，恐怕要被開罰。

▲紅衣女酒醉見到王母娘娘突然流淚，在路中央跪下來祈求。（圖／翻攝自我是永和人）



8日晚間永和地區正在下雨，一名駕駛行經永和信義路時，突然前方出現一名矮小的紅衣小女孩，定睛一看發現是是一名女子跪在路中央，朝著王母娘娘的宮廟不斷跪拜，完全不顧自身安全，駕駛看傻眼只能小心翼翼地繞過。

目擊民眾表示，「她就哭了，像喝醉酒一樣哭喊，我們不理她，她又過去了，過一會兒又回來了，怪怪的啦，我們看到那種也覺得好可怕喔，不要靠近。」

員警接獲民眾報案，立即到場協助，好說歹說，總算將女子扶到人行道上。警方表示，該名李姓女子（32歲）喝完酒徒步返家的路程當中，經過一間宮廟，突然興起虔誠的念頭，就自己跪拜，我們因為當時下著雨警方立即將她安撫，並且護送她到馬路旁邊，見其行動無慮後讓其離去。

警方也呼籲民眾，勿隨意在馬路中間蹲坐阻礙交通，李姓女子見到有神就拜已經用路人，這樣的行為觸犯《道路交通管理處罰條例》，可開罰300元。

▼警方到場將紅衣女勸離。（圖／記者陳豐德翻攝）



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