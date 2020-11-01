買賓士C300一秒掏槍「逼交鑰匙」！女網友變通緝犯..賣家傻眼狂奔

▲王嫌（左）從包包中掏出手槍，呂男（右）見狀一路拔腿狂奔。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者柯沛辰、陳豐德／新北報導

新北市三峽區上月24日驚傳搶車案，33歲王姓男子上網買二手賓士C300，見面後持玩具槍恐嚇賣家、強行奪車未果，當場騎車逃逸。警方追查後，31日在租屋處逮捕四處躲藏、不斷變裝的王嫌，發現對方其實是通緝犯，查獲一支左輪手槍及一把玩具槍，全案依槍砲彈藥管制條例、恐嚇、強盜通緝等送辦。

33歲王男被士林地院以強盜通緝在案，日前在網上看到28歲呂姓男子刊登要賣一輛賓士C300權利車，原價270萬只賣15萬元，隨即喬裝女網友自稱仲介，約對方10月24日看車。期間為了掩人耳目，王嫌多次更改見面地點，直到賣家一度不想賣了，才敲定在三峽區三樹路一處宮廟碰頭。

當時呂姓賣家到場，驚見買家根本不是照片上的女網友，一度與王嫌發生爭執，但最後還是商討交易金額。怎料王嫌根本沒帶錢來，一聽對方打算離開，竟夥同友人持辣椒水攻擊，還掏出一把黑色的玩具手槍，喝令對方交出車鑰匙，所幸呂男立刻奔向宮廟求救，才嚇得2人騎車逃離現場。

▲警方逮捕王嫌，將人押解歸案。（圖／記者陳豐德翻攝）

呂男未受損失，報警後本不打算追究。不過，三峽分局深入偵辦，除了成立專案小組，也循線調閱監視器，最終由三峽所所長曾琮庭、副所長劉銘輝率員埋伏4天，10月31日在租屋處將王嫌逮捕，並從天花板起出左輪手槍、黑色玩具槍（犯案時槍枝）、左輪子彈2顆、九零手槍子彈12顆。

警方追查發現，王嫌因強盜案件通緝中，一連幾天外出都刻意變裝、戴假髮，並搭乘大眾交通工具，企圖規避警方查緝。如今順利將人逮捕到案，全案訊後依槍砲彈藥管制條例、恐嚇及竊盜通緝移送。

▼警方查獲左輪手槍及2發子彈，還有九零手槍子彈12顆跟多個彈殼。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼王嫌犯案用的黑色玩具槍。（圖／記者陳豐德翻攝）