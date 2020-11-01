　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

買賓士C300一秒掏槍「逼交鑰匙」！女網友變通緝犯..賣家傻眼狂奔

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼買賓士C300一秒掏槍「逼交鑰匙」！女網友變通緝犯..賣家傻眼狂奔。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲王嫌（左）從包包中掏出手槍，呂男（右）見狀一路拔腿狂奔。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者柯沛辰、陳豐德／新北報導

新北市三峽區上月24日驚傳搶車案，33歲王姓男子上網買二手賓士C300，見面後持玩具槍恐嚇賣家、強行奪車未果，當場騎車逃逸。警方追查後，31日在租屋處逮捕四處躲藏、不斷變裝的王嫌，發現對方其實是通緝犯，查獲一支左輪手槍及一把玩具槍，全案依槍砲彈藥管制條例、恐嚇、強盜通緝等送辦。

33歲王男被士林地院以強盜通緝在案，日前在網上看到28歲呂姓男子刊登要賣一輛賓士C300權利車，原價270萬只賣15萬元，隨即喬裝女網友自稱仲介，約對方10月24日看車。期間為了掩人耳目，王嫌多次更改見面地點，直到賣家一度不想賣了，才敲定在三峽區三樹路一處宮廟碰頭。

當時呂姓賣家到場，驚見買家根本不是照片上的女網友，一度與王嫌發生爭執，但最後還是商討交易金額。怎料王嫌根本沒帶錢來，一聽對方打算離開，竟夥同友人持辣椒水攻擊，還掏出一把黑色的玩具手槍，喝令對方交出車鑰匙，所幸呂男立刻奔向宮廟求救，才嚇得2人騎車逃離現場。

▲▼買賓士C300一秒掏槍「逼交鑰匙」！女網友變通緝犯..賣家傻眼狂奔。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲警方逮捕王嫌，將人押解歸案。（圖／記者陳豐德翻攝）

呂男未受損失，報警後本不打算追究。不過，三峽分局深入偵辦，除了成立專案小組，也循線調閱監視器，最終由三峽所所長曾琮庭、副所長劉銘輝率員埋伏4天，10月31日在租屋處將王嫌逮捕，並從天花板起出左輪手槍、黑色玩具槍（犯案時槍枝）、左輪子彈2顆、九零手槍子彈12顆。

警方追查發現，王嫌因強盜案件通緝中，一連幾天外出都刻意變裝、戴假髮，並搭乘大眾交通工具，企圖規避警方查緝。如今順利將人逮捕到案，全案訊後依槍砲彈藥管制條例、恐嚇及竊盜通緝移送。

▼警方查獲左輪手槍及2發子彈，還有九零手槍子彈12顆跟多個彈殼。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼買賓士C300一秒掏槍「逼交鑰匙」！女網友變通緝犯..賣家傻眼狂奔。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼王嫌犯案用的黑色玩具槍。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼買賓士C300一秒掏槍「逼交鑰匙」！女網友變通緝犯..賣家傻眼狂奔。（圖／記者陳豐德翻攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／土城中油瓦斯站漏氣！　員工疏散封鎖周邊道路
父母到棄屍地招魂　媽媽痛哭倒地：女兒，我們回家
快訊／LINE大當機！傳照片影片「進度條跑一半卡死」
快訊／才當房仲幾天　成大電機博士生自殺身亡
快訊／35歲韓女星家中身亡　媽媽陳屍在旁
秀姑巒溪驚見「人彘」！　他見屍連做9天惡夢
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇扺蘇澳

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

女大生命案令人憤怒　網友：下載110視訊報案系統App自救

愛女遭擄殺！父母事發地招魂　媽「崩潰癱軟」號哭：女兒，我們回家

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

40片雞排一次煎！金黃外皮肉超嫩 搭配「大鍋現炒」鐵板麵淋特調醬汁

馬國女大生慘遭隨機性侵殺害！　母心碎喊：我只要我的女兒回來

他帶師姐顯場燒紙錢「衣服都穿了」 女大生母見直播崩潰：爸媽都愛妳

李國毅否認「家事顯赫」：我怕被綁架！　梁以辰取消關注連晨翔「怕沒有人追」

女遛狗不牽繩！新住民兒被追嚇　討道歉反被嗆「大陸人就是要錢」

高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇扺蘇澳

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

彰化139降速照衝！騎士目擊重機猛飆　竟「放手鼓掌」…超扯畫面曝

安妮前經紀人騙投資《玖壹壹》、韓團演唱會詐400萬　下場出爐

彰化小王遭勒殺裝桶16年　道士：才要碰桶就自動倒下

快訊／土城中油瓦斯站漏氣　封鎖大安路雙向300公尺

女大生命案令人憤怒　網友：下載110視訊報案系統App自救

愛女遭擄殺！父母事發地招魂　媽「崩潰癱軟」號哭：女兒，我們回家

棄屍地僅離家「10分鐘」！　變態魔梁育誌全挑沒路燈地點下手

快訊／成大電機博士生自殺身亡　「念書壓力大」才當房仲幾天

喬丹經紀人稱「MJ在當今聯盟場均60分」　Kobe最接近籃球之神

欠53萬醫院拒開死亡證明！　男大生遺體「殯儀館躺17年」無法火化

台灣大賽／統一獅唐肇廷打最好　陳傑憲、蘇智傑熄火　

高壓水砲+最高航速83公里　海巡35噸級巡防艇扺蘇澳

見她不良於行假好心　男背進電梯竟「壁咚」襲胸摸臀下場曝

市府放墨西哥亡靈節骷髏！2高官反彈「像靈堂」　北市：是偽出國概念

立委痛批就安基金淪為其他部會「小金庫」　提案卡777萬行政費促檢討

「桃園市龜山區」增1例登革熱！20歲多男「發燒、臉部紅腫」確診

女兒未婚懷孕6個月！　爸媽「榮譽殺人」斧頭砍死棄屍鐵軌

三上悠亞變身《鬼滅》彌豆子　老司機：「我想當竹筒」

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

社會熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

女大生母認屍　跌坐地上悲喊愛女名字

快訊／女大生被擄殺！歸仁分局長遭拔官

見隔床呻吟+棉被猛晃　她尷尬通知閨蜜夫

女大生遇害　她感慨：路用一條人命才照亮

即／女大生雙親抵台　媽媽痛哭認屍

即／女大生媽媽凌晨認屍　哭倒丈夫懷中

賭場教父「加蚋慶」小三家門口遭槍擊亡　竟是外甥買凶

即／成大電機博士生自殺身亡　才當房仲幾天

轟長榮大學狀況外　女大生母：自己上網查派出所電話問

更多熱門

相關新聞

快訊／醉男駕賓士台74追撞砂石車！車頭潰縮爛毀

快訊／醉男駕賓士台74追撞砂石車！車頭潰縮爛毀

台中市台74快速道路南向11K處今（1日）凌晨4時許發生酒駕車禍，楊姓男子（31歲）酒後駕駛賓士小客車沿台74行駛，經過事故路段時疑似不勝酒力追撞前方砂石車，導致車頭潰縮爛毀，事故發生後楊男一度受困車內，所幸在救護人員到場前已自行脫困，後送往澄清醫院中港分院治療。

賓士最強鋼砲A45 S直線對決慘敗

賓士最強鋼砲A45 S直線對決慘敗

Lucid執行長：我們的對手是賓士

Lucid執行長：我們的對手是賓士

賓士暗示將推出「純電動性能車」

賓士暗示將推出「純電動性能車」

枕邊人也騙　詐欺通緝犯拖女友下水

枕邊人也騙　詐欺通緝犯拖女友下水

關鍵字：

賓士C300三峽通緝犯

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 地震 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／撞倒鐵桶竟掉出一堆人骨！老公怒殺小王

萬聖節驚悚Cosplay！國一女當街嚇哭

高鐵最正列車長罹癌！微笑上班「回家潰堤大哭」

驚悚畫面曝！新莊28歲男5樓墜下「砸中經過女騎士」命危

阿緯創業5年辛酸　千金妻淪掃地工

魏如萱彩排一半「2小孩突跑到台前」

外送哥連開5平台接單！網驚：月入50萬大神

網瘋傳月賺50萬　外送哥曝答案

女大生遭擄殺　男同學：早知道去載她

「你爸都沒辦法阻止你丟雞蛋」　律師下句話獲讚一針見血

單親媽窮到剩28元！1通電話秒變年收6億CEO

Sandy「金鐘獎盃放地上」掀戰！

弄丟項鍊！婦拿空盒索賠嗆櫃姐：妳全家死光？

30年超級颱風天鵝　毀滅性強風暴潮

潘逸安嫩妻「爆乳白紗」太犯規！　籌辦婚禮累翻：瘦到39公斤了

更多

最夯影音

更多
長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」

長榮女大生雙親晚間抵台！ 媽媽痛哭失聲「直奔高雄認屍」
回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

回憶殺！楊丞琳揪吳宗憲.阿雅重現《我猜》　「4 in Love再合體」蔣小花.寶茱姐神還原

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

兒性侵殺人…爸悲喊：很見笑　女大生父母抵台後「想當面道歉」

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

蛋炒飯吐槽哥到朋友餐廳上班！　嗆「花生都怕當啥男人」顧客傻眼

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

無視號誌！台中「8機車連闖紅燈」　駕駛停等看傻眼：自己好像異類

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面