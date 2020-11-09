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陳玉珍問「小三通」能否逐步開放　陳明通：疫情緩和下可考慮

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▲▼立法院內政委員會 陸委會主委陳明通 立委陳玉珍 「蔡習會」相關議題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡紹堅／台北報導

兩岸「小三通」自年初新冠疫情爆發後暫停至今，國民黨籍立委陳玉珍9日詢問，疫情趨緩之後，有無逐步開放的機會。陸委會主委陳明通表示，疫情緩和的情況下，可以考慮逐步或局部開放「小三通」，但整體仍要看疫情指揮中心的ㄆㄧㄥ。

陳玉珍在立法院質詢陳明通時表示，金門的地方人士都希望在疫情趨緩的情況下，小三通能夠逐步恢復，希望陸委會能提出一個明確的時程表，或是開放條件。

▼立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院內政委員會 陸委會主委陳明通 立委陳玉珍 「蔡習會」相關議題。（圖／記者屠惠剛攝）

陳明通回應，他近日赴金門，與金門縣長楊鎮浯有談到「小三通」，楊縣長認為，當初若不是完全喊停，只是限縮，會比較適合，「小三通是當年的陸委會蔡主委，現在的蔡總統開通的，我也參與其中，所以對於這個政策，我們是非常珍惜的，今天是因為疫情才會中斷。」

陳明通指出，其實楊縣長也有提到，現在小三通往返都要隔離14日，運量小很多，能否考慮逐步開放；但是否恢復，仍要看疫情指揮中心的評估，「對於地方的看法，陸委會都非常重視，小三通是我們開的，我們當然希望能繼續推動。」

此外，陳明通也在進行陸委會業務報告時表示，陸委會將因應疫情發展及防疫能量，持續會同疫情指揮中心評估調整人流管理、「小三通」客運及兩岸海空運輸等措施，保障民眾權益。

▼金廈小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

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