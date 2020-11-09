陳明通：炒作蔡習會沒有意義　讓馬習會回到歷史

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

陸委會主委陳明通9日赴立法院備詢，在被國民黨籍立委陳玉珍問及對「馬習會」與「蔡習會」的看法時，他表示，有一些人炒作完「馬習會」，又來炒作「蔡習會」，現在討論這些沒有意義。此外，在陳玉珍強調「馬習會」具有歷史意義時，陳明通直接回應，「那就（讓它）回歷史去吧！」

陳玉珍在質詢陳明通時指出，行政院長蘇貞昌日前被問到「蔡習會」時，以「不用在那會什麼會！」來回應，意思是不用「蔡習會」；但蔡英文總統在國慶演說上強調「只要北京有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴原則下，我們願共同促成有意義對話。」不曉得陸委會如何看待。

▼國民黨籍立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



陳明通表示，社會上有一些人炒作完「馬習會」，又來炒作「蔡習會」，現在討論這個沒有意義，「我們要的是對等尊嚴原則下有意義的對話，這跟目前在炒作的是兩件事情。」

陳玉珍則說，希望陳明通不要聽到「馬習會」就這麼敏感，曾經它也是具有歷史意義的。陳明通隨即回應，「那就（讓它）回到歷史去吧！」

值得注意的是，陳明通之後又接受賴惠員、張宏陸、賴士葆等多名立委的質詢，在談到「馬習會」時，又多次強調「馬習會」已經是5年前的「歷史事件」。

▼馬習會2015年在新加坡舉行。（圖／記者張一中攝）

