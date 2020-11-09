高中餐廳「用鞋猛踩洗菜」影片瘋傳　苦主炸裂：才剛吃完！

▲工作人員用腳洗菜，一旁工作人員在抽菸。（圖／翻攝自北京時間視頻，下同）

記者劉亭／綜合報導

武漢東湖學院學生餐廳被爆出，存在嚴重食安問題，工作人員竟然穿著膠鞋，用腳洗菜，噁心的影片流出後，馬上成為熱門話題。校方8日緊急出面回應，目前已開除相關人員。

影片7日被放上微博，內容中可見，一名穿著工作服的人員正在洗菜，但他直接穿著雨鞋狂踩，身旁的人也沒有制止，還有員工在旁邊抽煙；另一名工作人員則把掉在地上的香腸直接放到拖盤。





▲工作人員撿起地上食材。

學校後勤處一位工作人員坦承，這個現象肯定是存在的，學校已經展開調查，目前市監局正在操作間進行檢查，該視窗也已經停業整頓，已先決定針對未照規定的員工，進行開除處理。

武漢東湖學院8日回應稱，關於「品味軒」攤位衛生問題高度重視，目前已經終止了該攤的經營，辭退了涉事工作人員，並對管理人員進行停職處分。學校將加強衛生監管，對關係食品衛生的不規範行為「零容忍」。

看了影片之後，網友紛紛炸裂痛罵，「恐怕看到的只是冰山一角」、「學生看見這個新聞可能都反胃了」、「每個廚房都應該無死角監控才行」、「我他媽人裂開，我前幾天考教資剛在這個學院吃的飯」、「他們家就沒有小孩嗎」、「我們學校... 天啊畢業後我還老在朋友圈吹我們學校食堂多好吃」。