快訊／桃園失智翁晚間倒臥軌道上！普悠瑪司機一看嚇到　緊急剎停

中央社

台鐵普悠瑪136車次北上列車，7日晚間6時多行經桃園、內壢路段時，驚見一名老翁倒臥軌道，經列車急剎後並未撞上；警方調查，老翁疑為失智症患者，已將他送醫並聯絡家人照顧。

台鐵表示，今天晚間6時多，枋寮發車往南港的台鐵普悠瑪136車次，行駛至桃園、內壢間西正線58公里處時，赫然發現有行人臥倒鐵軌上，經列車緊急剎停才未撞上。

台鐵表示，這起事故共影響車班4列次、約25分鐘；60歲的陳姓男子精神狀態疑有失智傾向，由員警在晚間6時45分將他送醫，並聯絡家人前往，詳細情形仍待調查。