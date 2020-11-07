登革熱來襲！龜山區新增1例累計22受害　桃園衛生局加強環境消毒

▲桃園再確診1例本土登革熱病例，衛生局加強消毒作業。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局繼1日確診1例本土登革熱病例後，時隔5天再確診1例，為桃園市第22例確診個案。衛生局指出，新增1例本土登革熱病例，為居住龜山區龍華里40多歲女性，平日活動地點為龜山區住家、新北市樹林區中山公園及鄰近廟宇，6日經疾管署檢驗確診，顯示非屬近期感染，呼籲各醫療院所提高警覺，加強疑似登革熱病例通報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛生局指出，針對此名個案已掌握密切接觸者進行採檢，並安排住家及病毒血症期間活動地點實施民眾衛教、孳生源清除工作與家戶內外化學防治噴藥作業。衛生局另提醒，目前仍未脫離登革熱流行期，且目前龜山區確診個案感染源尚待釐清，民眾近期若出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹等症狀，應儘速就醫並主動告知醫師活動史、旅遊史及接觸史，俾利衛生單位即時進行相關防疫工作，以阻斷疾病傳播。

而目前正值颱風季節，氣候仍適合蚊蟲生長，民眾應持續加強戶內外環境整頓，掌握「巡、倒、清、刷」口訣，清理環境易積水的廢棄瓶罐、花盆、水缸或廢輪胎等，澈底清除病媒蚊孳生源，才可降低登革熱傳播風險，並應避免前往登革熱流行地區，出外活動務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲或於皮膚裸露處塗抹政府機關核可之防蚊藥劑。民眾如對登革熱防治有任何疑問，可撥打市民諮詢服務熱線 1999 或防疫專線0800-033-355洽詢。

・明星商品回購率超高