揪男友偷嘗禁果！21歲妹「下體痛爆」變石女　醫生竟給她假陽具

▲揪男友偷嘗禁果，21歲妹隔天卻下體痛爆。（示意圖／Pakutaso）

圖文／CTWANT

許多女性在經歷初體驗時，都會感覺到撕心裂肺的疼痛，雖說是正常現象，但狀況若太過嚴重，恐怕就要就醫檢查。大陸一名女網友表示，她第一次和男友偷嘗禁果時，剛開始下體就出現劇痛，直到隔天疼痛感仍未消退，讓她從此對性行為產生陰影，嚴重影響情侶感情，後來她鼓起勇氣就醫，不料醫生卻給了她1根「假陰莖」。

該名女網友表示，2014年的她年僅21歲，正激動又忐忑地準備迎接人生的第一次，「作為一個日常焦慮的人，我清楚地記得自己提前做了眾多研究，因此產生了許多無中生有的不安和恐懼。」到了正式上陣時，原本該有的興奮、靦腆、以及初經人事的喜悅，全都淹沒在緊張中，不管當時的男友如何安撫，她都無法放輕鬆。

原PO接著說，自己對初夜的印象，就只有「疼痛」2字可形容，而痛楚甚至延續到了隔天，「這種不適，不僅僅是直觀的疼痛，還有因為緊繃的肌肉和安全套之間的摩擦，而產生的灼燒感」；更可怕的是，第一次的不順利重重地打擊了女孩的信心，導致她對性行為產生陰影，從此之後都不敢和男性有親密接觸。

直到2017年，女網友到婦產科接受多囊卵巢綜合症檢查，但內診時相當不順利，醫生才發現她有嚴重的陰道痙攣；聽完女孩的遭遇後，醫生給出一個簡單直白的解決方法，就是「規律的性生活」，得知對方正在談遠距離戀愛後，甚至給了患者1根假陽具，要她經常使用，「效果如何？我只能說是有用的。」

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