WHA9日復會「爭取台灣參與」　陳時中預告：過幾天力道會越來越強

▲衛福部長陳時中出席第30屆醫療奉獻獎頒獎典禮。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生大會（WHA）即將在11月9日展開復會，台灣面對新冠疫情優秀防疫成果獲得肯定，包含歐洲議會逾百名議員、世界醫師會皆致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，支持台灣以觀察員身分參與WHA復會。衛福部長陳時中今（7）日受訪表示，今年國際各界支持者相對多、力道也比較強。他預告，過幾天這個力道會越來越強，衛福部將與外交部舉辦相關論壇，加深台灣能見度。

台灣過去連續三年沒有受邀參與世界衛生大會（WHA），今年受到新冠肺炎疫情影響，5月份召開的第73屆世界衛生大會首度改採視訊精簡型會議，並決議延至秋季復會，即便當時國際間對台支持聲浪高漲，台灣仍未獲邀、無法參與，現在WHA大會將於在11月9日至14日復會，台灣參與提案備受矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外交部今（7）日提到，世界醫師會（WMA）4日再度公開致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，呼籲接納台灣以觀察員身分參與WHA。另一方面，5日歐洲議會106位跨黨派歐洲議員聯合全歐洲逾600名政要致函表達對台灣以觀察員身分參與WHA復會的強烈支持。

陳時中今（7）日出席第30屆醫療奉獻獎頒獎典禮，會前受訪被問及此事，他表示，今年國際各國民間團體、國會議員也好，相對支持的人比較多，強度也比較強。昨天帛琉友邦衛生部長也出來講話，感謝台灣在這段期間對他們的協助與合作。

陳時中透露，再過幾天這個力道會越來越強，「我們也和外交部辦一些相關論壇，加深台灣能見度，讓各國覺得支持對的人」。至於在大會期間怎麼推案比較適合，外交部持續和理念相近國家討論中。