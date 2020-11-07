光棍節大調查！想脫單又恐懼...10大理由第6點讓人頓悟會心一笑

▲光棍節大調查！想脫單又恐懼，婚友業者調查光棍男們最怕這件事（圖／pixabay）



記者游瓊華／台中報導

1111光棍節即將到來，又是許多單身者很想避開忽略的月曆數字。婚友業者月老銀行隨機問卷307位單身男，進行「為何害怕步入婚姻」調查，第一名是「同床異夢，生活歧見深」，其次「婆媳問題，不知如何自處」，第三名為「家庭支出變多，吃不消」。

月老銀行兩性顧問曹雅芳表示，許多情侶交往時，多多少少會隱藏或收斂自己的個性脾氣，擔心假如婚後本性顯現，因而讓對方認為婚前的溫柔體貼在婚後卻消失了，容易因此產生摩擦，而心深害怕不敢踏入婚姻生活。

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曹雅芳透露，社內有位會員Ken因看到公司同事，有3位在2年內離婚，原因是個性不合經常大小事都能吵，甚至其中一位是每天必須接送太太一同上下班，如果遲到就被逼供般被懷疑外遇，無奈選擇離婚。因看見周遭同事婚後的現實面，讓Ken自己很恐婚。

光棍害怕步入婚姻的原因：

1、擔心同床異夢，生活歧見深：雙方生活習慣、想法差異大，經常為生活瑣事爭吵、無法甜蜜同床共眠。

2、擔心婆媳問題，不知如何自處：家庭問題非外人能理解，兒子（先生）無奈如同三明治夾在中間，左右為難。

3 擔心家庭支出變多，吃不消：單身時一人飽就是全家飽，婚後兩人生活顧慮維持浪漫情調，餐食等支出隨之增加。

4、擔心孝親費該給多少：兩人新家庭，孝親費應該減少或增加？

5、擔心消費習慣差異

6、擔心失去哥兒們聚會：婚前每周一次聚會，婚後每月能一次就偷笑了。

7、擔心家事處理及分工：家事該誰做？。

8、擔心生育問題、經濟壓力、教養問題。

9、擔心沒有個人隱私：手機、電腦…，密碼都必須公開給另一伴知道。

10、怕妻子太嘮叨或關愛：凡事都有意見，一件小事可以叨念整天。