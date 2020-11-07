5罪連貪443億元！　山東恆豐銀行前董座蔡國華死緩

▲山東恒豐銀行原董事長蔡國華。（圖／翻攝自百度）

記者劉亭／綜合報導

山東恒豐銀行前董事長蔡國華在職期間濫用職權、貪汙、挪用公款、受賄、違法發放貸款罪，涉案金額高達103億元人民幣（約443億元新台幣）。法院一審判其死刑，緩期2年，時間到期後減為無期徒刑，終身監禁，不得減刑、假釋。

山東省東營市中級人民法院6日開庭審理案件指出，2014年至2016年，蔡國華在擔任恒豐銀行黨委書記、董事長期間，濫用職權，違規在恒豐銀行發放核心員工獎勵薪酬，推行員工股權激勵計畫，造成恒豐銀行經濟損失共計人民幣8.9億餘元人民幣（約38.27億元新台幣）。

2014年至2017年，蔡國華擔任恒豐銀行黨委書記、董事長職務，單獨或夥同他人非法佔有恆豐銀行公共財物，共計折合人民幣1018萬餘元（約4377.4萬元新台幣）。2015年至2016年，蔡國華又擅自決定將公司48億元人民幣（約206.4億元新台幣）資金，以信託貸款形式轉入其個人控制的公司，進行營利活動，謀取個人利益。

2006年至2017年，蔡國華利用擔任中共沾化縣委書記、煙臺市人民政府副市長、恒豐銀行黨委書記、董事長等職務上的便利，為8家單位或個人在銀行貸款、項目承攬、 企業經營等方面提供幫助，索取或非法收受請托人財物共計折合人民幣11.8億餘元（其中10.7億餘元系未遂）。

2017年，蔡國華在明知申請貸款專案不符合發放貸款條件的情況下，授意銀行工作人員違規發放貸款35億元人民幣（約150.5億元新台幣），造成公司特別重大損失。

法院認為，蔡國華身為公職人員，卻在共同貪汙罪中是主犯，且其受賄數額特別巨大，有勒索情節，主觀惡性極深，設會危害性極大，依法5罪併罰，判處死緩終身監禁，個人全部財產沒收。蔡國華當庭表示上訴。

蔡國華1965年生，山東陽信人，曾任煙臺市委常委、副市長、政府黨組成員兼市國資委黨委書記，中共濱州市第七屆、第八屆人大代表，2013年12月接掌恒豐銀行董事長，2017年因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。

恒豐銀行是大陸12家全國性股份制商業銀行之一，前身為煙台住房儲蓄銀行。蔡國華的前任、恒豐銀行原董事長姜喜運，先前也因貪汙罪、受賄罪、違規出具金融票證罪和故意銷毀會計憑證、會計帳簿罪四罪，被判處死緩、終身監禁。恒豐銀行連續兩任董事長接連出事。

根據香港01報導，有前員工爆料，蔡國華在恒豐銀行的權力幾乎沒有受到任何制約，還把自己的巨幅畫像掛在各大分行；有評論者稱，蔡國華擅長控制權術，用來管理商業銀行，才成為銀行為所欲為的「土皇帝」，大搞個人崇拜。

